Panikverkauf an der Wall Street 📌Nasdaq stürzt um 3 %; US2000 fällt um 4 %; Dow Jones verliert 2,5 %

Die Futures auf Wall Street-Indizes sind leicht rückläufig, wobei der Ausverkauf vom US2000 angeführt wird (-4,1 %), gefolgt vom Nasdaq / US100 (-3,1 %) und deutlichen Rückgängen beim S&P 500 / US500 und Dow Jones / US30 (beide -2,5 %). Der Grund dafür sind die von China angekündigten wechselseitigen Zölle in Höhe von 34 % auf die USA. Die Märkte befürchten, dass dies die Kosten für eine große Anzahl von US-Unternehmen, insbesondere die Mag7 (Apple, Tesla usw.), in die Höhe treiben wird, was die Inflation im Inland noch weiter anheizen und den Absatz von US-Unternehmen auf dem chinesischen Markt bremsen wird. Infolgedessen nehmen die Rezessionsängste zu und die Trader setzen verstärkt auf Zinssenkungen durch die Fed, wobei sie jetzt eine 50-prozentige Chance auf bis zu fünf Senkungen in diesem Jahr sehen.

DarĂĽber hinaus gibt es Bedenken, dass die USA VergeltungsmaĂźnahmen gegen die chinesischen Zölle ergreifen könnten, was die Spannungen im Handelskrieg weiter verschärfen wĂĽrde. Der US100 nähert sich vor der Eröffnung des US-Marktes der psychologischen Barriere von 18.000 Punkten. UBS Global Wealth Management erwartet nun, dass das US-BIP-Wachstum im Jahr 2025 unter 1 % fallen wird, mit der Möglichkeit einer Rezession innerhalb des Jahres, bei der das BIP vom Höchststand bis zum Tiefpunkt um 1 % schrumpfen könnte. Nasdaq / US100 im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Â

