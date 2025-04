PBOC schwächt Yuan-Kursfixing als Reaktion auf Trumps Zölle

Der chinesische Yuan (USDCNH: +0,2 %) kehrt heute auf ein historisches Tief zurück, nachdem die People's Bank of China (PBOC) den Referenzkurs gegenüber dem Dollar auf 7,2038 CNH gesenkt hat. Der Wechselkurs durchbrach zum ersten Mal seit der Wahl von Donald Trump im November die psychologische Marke von 7,20 und befindet sich nun auf dem niedrigsten Stand seit September 2023. Die Abwertung des Yuan ist ein weiterer Schritt im Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten, der darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Exporte nach einer dramatischen Eskalation des Protektionismus zu steigern. Innerhalb einer Woche sind die Zölle auf chinesische Waren, die in die USA eingeführt werden, auf über 50 % gestiegen, während in den USA hergestellte Produkte von China mit Zöllen in Höhe von 34 % belegt wurden. Die Entscheidung der PBOC wird der republikanischen Regierung sicherlich ein Dorn im Auge sein, die – durch die Stimmen von Trump, Bessent und Lutnick – die Handelspartner der USA wiederholt der „Währungsmanipulation“ und der Vertiefung des amerikanischen Handelsdefizits beschuldigt hat. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Andererseits birgt eine strategische Abwertung ihre eigenen Risiken: Die Aufgabe der Pläne zur Stabilisierung des Yuan könnte das Vertrauen der Anleger in chinesische Vermögenswerte untergraben und möglicherweise Kapitalabflüsse und eine noch größere Volatilität auslösen.

Eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, zusammen mit festen Vergeltungsversprechen beider Seiten, schafft die Voraussetzungen für eine deutliche Verlangsamung des Wirtschaftswachstums. Im März prognostizierte die OECD BIP-Verluste von 0,7 % für die USA und 0,1 % für China innerhalb von drei Jahren nach Einführung selbst bescheidener bilateraler Zölle in Höhe von 10 % – was deutlich macht, wie hoch der Einsatz ist, selbst bei einem Protektionismus in solch begrenzter Form.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



