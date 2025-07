PepsiCo-Aktien steigen nach starken Quartalszahlen um 6 % und signalisieren mögliche Erholung

Die Aktie von PepsiCo stieg nach Veröffentlichung der jüngsten Quartalsergebnisse um über 6 % und deutete damit nach zwei Jahren mit unterdurchschnittlicher Performance den Beginn einer Erholung an. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 PepsiCo Handelsideen 🔴 PepsiCo Prognose & Ausblick ► PepsiCo | WKN: 851995 | ISIN: US7134481081 | Ticker: PEP Wichtigste Finanzkennzahlen: EPS: 2,12 USD (Bloomberg-Konsens: 2,03 USD; Vorjahr: 2,28 USD)

Umsatz: 22,73 Mrd. USD (+1 % im Jahresvergleich, erwartet: 22,32 Mrd. USD)

Organischer Umsatz: +2,1 % (Prognose: +1,15 %) Segmentergebnisse: Lebensmittel Nordamerika: 6,47 Mrd. USD (Prognose: 6,37 Mrd. USD)

Lebensmittel Lateinamerika: 2,55 Mrd. USD (Prognose: 2,53 Mrd. USD)

EMEA: 4,54 Mrd. USD (Prognose: 4,33 Mrd. USD)

International Beverages Franchise: 1,37 Mrd. USD (Prognose: 1,36 Mrd. USD)

Asien-Pazifik: 1,00 Mrd. US-Dollar (Prognose: 999,4 Mio. US-Dollar)

PepsiCo Beverages North America: Umsatz: 6,80 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,81 Mrd. US-Dollar; Prognose: 6,78 Mrd. US-Dollar) Organischer Umsatz: +1 % (Prognose: -0,5 %)

Ausblick für das Gesamtjahr 2025: Erwartetes Wachstum: Im Vergleich zum Vorjahr wird ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.

EPS (Kern, währungsbereinigt): Wird voraussichtlich weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Effektiver Steuersatz: Etwa 20 %.

Cash-Rückfluss an die Aktionäre: Rund 8,6 Mrd. US-Dollar (Dividenden: 7,6 Mrd. US-Dollar, Rückkäufe: 1,0 Mrd. US-Dollar).

Wechselkursbelastung: -1,5 Prozentpunkte auf den ausgewiesenen Umsatz und das EPS (zuvor -3 Prozentpunkte).

Impliziertes Kerngewinn pro Aktie für 2025: Rückgang um ca. 1,5 %, eine Verbesserung gegenüber der zuvor angenommenen -3 % (Kerngewinn pro Aktie 2024: 8,16 USD). Kommentar zu den Ergebnissen: Das Unternehmen verzeichnete den größten Anstieg des Aktienkurses an einem einzigen Handelstag seit März 2020 mit über 6 %. Obwohl weiterhin ein Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet wird, deuten die Ergebnisse auf eine Verbesserung der Unternehmensentwicklung hin. Das Management hob die Fortschritte bei den Kostenoptimierungsprojekten in Nordamerika hervor und kündigte weitere Investitionen an. Analysten in den USA kommentierten, dass diese Ergebnisse einen Wendepunkt für PepsiCo markieren könnten. Während der Pressekonferenz betonte CEO Ramon Laguarta das Engagement von PepsiCo, sich besser auf die sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Gesundheit, Natürlichkeit und Convenience einzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktentwicklung, insbesondere in den Segmenten Snacks und proteinreiche Getränke, und erweitert sein Angebot an kleineren Verpackungsgrößen, um den modernen Verbrauchergewohnheiten gerecht zu werden. PepsiCo plant außerdem die Neuformulierung von Produkten mit natürlicheren Inhaltsstoffen, darunter die Umstellung auf natürlichere Öle und eine größere Auswahl an zuckerarmen Optionen. Zu den Veränderungen bei den Wettbewerbern erklärte Laguarta, PepsiCo werde den Vorlieben der Verbraucher in Bezug auf Zuckergehalt und natürliche Inhaltsstoffe folgen: „Wenn die Kunden es wollen, werden sie es bekommen.“ Diese Initiativen sind eine strategische Reaktion auf den langfristigen Trend der Verbraucher zu gesünderen Produkten und das Wachstum von Handelsmarken. PepsiCo geht davon aus, dass Produktinnovationen und agile Reaktionen auf Marktanforderungen dazu beitragen werden, die positive Dynamik auf den internationalen Märkten aufrechtzuerhalten und seine Position auf dem wichtigen amerikanischen Markt zu verbessern. Der Vorstand bekräftigte trotz des Kostendrucks, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit Zöllen, seine Prognose für das Gesamtjahr und hielt an seiner Ausschüttungsstrategie für die Aktionäre fest. Derzeit gibt es laut Bloomberg 8 Kaufempfehlungen, 17 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung für PepsiCo. Die Aktie des Unternehmens war gegenüber ihrem Höchststand von 2023 um mehr als ein Drittel gefallen, hat sich aber seitdem um mehr als 13 % von ihrem lokalen Tiefpunkt erholt und den höchsten Stand seit Ende April erreicht. PepsiCo Aktie Chart (W1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

