Platin steigt um 3 % und erreicht durch Short Squeeze den höchsten Stand seit Mai 2021 📈

Platin steigt heute um fast 3 % auf 1240 USD pro Unze und erreicht damit den h√∂chsten Stand seit Mai 2021. Die Nachfrage von Juwelieren (vor allem in China), die durch steigende Goldpreise unter Druck steht, treibt auch Platin nach oben und versch√§rft die Lage auf dem Spotmarkt. Die Leasingrate f√ľr Platin steigt seit Anfang 2025 und liegt heute bei fast 15 %, dem h√∂chsten Stand seit Beginn der Datenerfassung (2019). Die starke Preisdynamik mit der gr√∂√üten w√∂chentlichen Preisschwankung seit dem Covid-19-Crash f√ľhrt zu einer massiven Aufl√∂sung von Short-Positionen, wodurch Spekulanten durch die ‚ÄěShort-Squeeze‚ÄĚ-Struktur des Marktes unter Druck geraten. Wichtig ist, dass nicht nur Platin, sondern auch Gold und Silber steigen, was die ‚Äětechnischen Faktoren‚ÄĚ und das allgemeine Interesse an Platin als seltenstem Edelmetall st√ľtzt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Laut dem World Platinum Investment Council ist seit Dezember 2024 eine Marktverknappung zu beobachten, und trotz der Abfl√ľsse an der NYMEX ist ein Defizit im Jahr 2025 das Basisszenario. Die Best√§nde in platinbasierten b√∂rsengehandelten Fonds (ETFs) haben ein 10-Monats-Hoch erreicht. Platin-Futures liegen derzeit leicht √ľber den Spotpreisen. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

