PMI-Daten aus Deutschland & Frankreich belasten Euro

PMI-Daten aus Deutschland & Frankreich im Fokus Einleitung Die Börse heute richtet ihren Blick auf neue Konjunkturdaten: Im Wirtschaftskalender standen die aktuellen PMI-Daten für September aus Deutschland und Frankreich. Während beide Werte leicht über den Erwartungen lagen, zeigten die Details eine deutliche Abkühlung der Industriekonjunktur. Besonders die schwache Nachfrage, politische Unsicherheiten und steigender Wettbewerbsdruck belasten die Stimmung in der Eurozone. 🔑 Key Takeaways Deutschland PMI: 49,5 – leicht über den Prognosen, aber schwächer als im Vormonat (49,8).

Frankreich PMI: 48,2 – ebenfalls leicht über Erwartung, jedoch starker Rückgang gegenüber August (50,4).

Börse heute unter Druck: EURUSD fällt von Widerstand bei 1,1770 zurück, da die Daten trotz positiver Überraschung ein Bild der Konjunkturschwäche zeichnen. Deutschland: PMI zeigt Schwäche trotz solider Produktion 09:55 MESZ – Deutschland, HCOB Manufacturing PMI: (alle Angaben in deutscher Zeit) aktuell: 49,5

Konsens (Bloomberg): 48,5

vorher: 49,8 In Deutschland kühlte die Stimmung im Industriesektor ab. Zwar erreichte die Produktion den stärksten Zuwachs seit dreieinhalb Jahren – angetrieben von Investitionsgütern –, doch dieser Anstieg war größtenteils auf Auftragsrückstände zurückzuführen. Die Unternehmen reagierten auf die schwache Nachfrage und den internationalen Wettbewerbsdruck mit: Stellenkürzungen

geringerer Einkaufsaktivität

sinkenden Verkaufspreisen Zudem belasten politische Unsicherheiten die Investitionsbereitschaft. 🇫🇷 Frankreich: Deutlicher Rückgang im Industriesektor 09:50 MESZ – Frankreich, HCOB Manufacturing PMI: (alle Angaben in deutscher Zeit) aktuell: 48,2

Konsens (Bloomberg): 48,1

vorher: 50,4 In Frankreich litt die Industrie im September unter der schwächsten Nachfrage seit Februar. Besonders die Investitionsgüterbranche stand stark unter Druck. Unternehmen reagierten mit: niedrigeren Einkaufs- und Lagerbeständen

