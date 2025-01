AKTIE IM FOKUS: Porsche

WKN: PAG911 | ISIN:  DE000PAG9113 | Ticker: P911

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Porsche Konzern hat im wichtigen Absatzmarkt China 2024 fast ein Drittel weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahr. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Markt im letzten Jahr 56.887 Porsche Personenwagen zugelassen. F√ľr das Jahr 2024 erwartet der Vorstand einen Gesamtumsatz zwischen 39 und 40 Mrd. EUR.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    61,00 EUR

Marktkapitalisierung   27,49 Mrd. EUR

Umsatz 2023    40,93 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    42,95 %

KGV 2024*    12,52%

4 Wochen Performance    + 0,90 %

Bewertung    stark unterbewertet

Div. Rendite 2024*   3,93 %

Branche    Automobilhersteller

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Der Konzern verweist auf die schwierige wirtschaftliche Lage in China. Der Konzern hat 2024 in diesem wichtigen Markt 28 Prozent weniger Fahrzeuge verkaufen k√∂nnen. Insgesamt wurden in China 56.887 Kraftfahrzeuge der Marke Porsche zugelassen. In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche im vergangenen Jahr 75.899 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland wurde ein Plus von 11 Prozent erreicht. Im Heimatmarkt konnte der Konzern 35.858 Autos verkaufen. Die gr√∂√üte Vertriebsregion war erneut Nordamerika, wo ein minimales Absatzwachstum von 1 Prozent realisiert werden konnte. Konkret wurden hier 2024 insgesamt 86.541 Fahrzeuge verkauft. Porsche hat im letzten Jahr insgesamt 310.718 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem R√ľckgang von 3 Prozent gegen√ľber dem Vorjahr bedeutet.

Der Anteil der elektrifizierten Sportwagen erhöht sich von 22 auf 27 Prozent. Das absatzstärkste Modell ist nach wie vor der Porsche Cayenne, von dem 102.889 Exemplare ausgeliefert werden konnten.

F√ľr 2024 werden Umsatzerl√∂se in H√∂he von 39 bis 40 Mrd. EUR erwartet, die operative Umsatzrendite soll sich zwischen 14 bis 15 Prozent bewegen. Die EBITDA Marge Automobile wird zwischen 23 bis 24 Prozent erwartet. Der Konzern hat die Prognosen f√ľr das Gesch√§ftsjahr bereits Mitte letzten Jahres angepasst.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier hat, nachdem das Jahreshoch 2024 im April (96,07 EUR) formatiert war, deutlicher zur√ľckgesetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass es bis Anfang Juli sukzessive abw√§rts ging. Gr√∂√üere Erholungen haben sich bis dahin nicht eingestellt, vielmehr wurden die Erholungen, die abgebildet worden sind, gleich wieder abverkauft. Die moderate Entlastungsbewegung im Juli hatte keine nennenswerte Substanz, die Aktie orientierte sich nachfolgend wieder zur√ľck in den Bereich der 65 EUR. Nachdem das Tief im September (63,60 EUR) formatiert war ging es in einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung an die 75 EUR-Marke; aber auch diese Bewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Die Aktie hat sich im weiteren Handelsverlauf wieder unter die 70 EUR-Marke zur√ľckorientiert und in den letzten Handelswochen weiter verloren. Es ging im weiteren Handelsverlauf unter die 60 EUR-Marke an ein neues Jahrestief (55,53 EUR). Erst Ende November konnte sich die Aktie stabilisieren, aber seitdem nicht wesentlich erholen.¬†

Die Aktie konnte sich vom Jahrestief Ende November zwar wieder √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 59,41 EUR) schieben, hatte aber Probleme, sich dar√ľber festzusetzen. Erst in der letzten Handelswoche gelang es, diese Linie zu √ľberwinden. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Entlastungsbewegung mehrmals an die 50-Tage-Linie (aktuell bei 60,84 EUR) ging, das Papier es aber nicht geschafft hat, sich √ľber diese Linie zu schieben. Es ging immer wieder, wenn auch moderat, nach S√ľden.

Entweder das Wertpapier schafft es, per Tagesschluss √ľber die 50-Tage-Linie zu laufen und sich dar√ľber festzusetzen, oder es geht wieder unter die 20-Tage-Linie zur√ľck.

Sollte es die Porsche Aktie es schaffen, √ľber die 50-Tage-Linie zu laufen, so gilt es sich nicht nur dar√ľber festzusetzen, sondern die Aktie muss es auch schaffen, sich zeitnah und √ľberzeugend von dieser Linie nach Norden zu l√∂sen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erholungen in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 71,09 EUR) ausdehnen k√∂nnten. Wird diese Linie angelaufen, so gilt es dies Kursmuster engmaschig zu beobachten. Selbst wenn es das Papier er schafft, sich √ľber diese Linie zu schieben, ist nicht gesagt, dass sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzt. Die Relevanz der 200-Tage-Linie l√§sst sich aus dem Tageschart gut herauslesen. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild erst wieder, wenn sich die Aktie verbindlich √ľber der 200-Tage-Linie bzw. dem 23,6 % Retracement festgesetzt hat. Weiteres Aufw√§rtspotential w√ľrde dann bis an die 80 EUR-Marke bestehen (38,2 % Retracement)

Etabliert sich der Anteilsschein auf der anderen Seite per Tagesschluss wieder unter der 20-Tage-Linie, so besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten das Jahrestief 2024 bzw. darunter die 50 EUR-Marke sein.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch / neutral 

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat √ľbergeordnet erst wieder Perspektiven auf der Oberseite, wenn es gelingt sich √ľber der 200-Tage-Linie bzw. der 23,6 % Retracement festzusetzen. Etabliert sich das Papier wieder unter der 20-Tage-Linie, so ist der Fokus auf die Unterseite zu richten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Nach dem Zwischenhoch im September ist die Aktie sukzessive zur√ľckgefallen. die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah abverkauft. Erst ab Dezember ist erkennbar, dass sich die Aktie stabilisieren konnte. In der letzten Handelswoche hat sich etwas Vola eingestellt, ohne dass es aber zu einem nachhaltigen Richtungswechsel gekommen ist.

Das Papier hat sich zwar √ľber die SMA20 (aktuell bei 59,63 EUR) / SMA50 (aktuell bei 59,10 EUR) schieben, aber noch nicht wesentlich l√∂sen k√∂nnen. Wichtig w√§re, dass der Kaufdruck anh√§lt, der das Wertpapier in Richtung der SMA200 (aktuell bei 62,72 EUR) f√ľhren k√∂nnte. Sollte diese Linie angelaufen werden, so k√∂nnte es mit Momentum dar√ľber gehen. Das Chartbild w√ľrde sich erst dann aufhellen, wenn es das Papier es geschafft hat √ľber die zu laufen und sich √ľber dieser Marke zu etablieren. Sollte das Papier dies abbilden k√∂nnen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Das Chartbild w√ľrde sich wieder eintr√ľben, wenn die Aktie unter die SMA20 /¬†SMA50 f√§llt und sich darunter etabliert. Sollte sich die einstellen, so k√∂nnte sich ein Abw√§rtspotential bis in den Bereich der 50 EUR-Marke er√∂ffnen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie wieder √ľber der 70 EUR-Marke festsetzen, so w√ľrde sich Potential auf der Oberseite ergeben. Geht es aber auf der anderen Seite im Rahmen von Abgaben wieder unter die SMA50, so tr√ľbt sich das Chartbild wieder ein. √úbergeordnet k√∂nnte es in Richtung der 50 EUR gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Widerstände

60,73

62,72

70,93

70,97

74,40

75,70 (GAP)

80,45

92,56

Unterst√ľtzungen

59,85

59,68

59,64

59,40

59,39

59,10

55,53

50,15

Quelle: xStation5 von XTB

 

