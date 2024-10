Pressekonferenz der EZB - 12. September 2024 (LIVE)

Die Telefonkonferenz der EZB zur Entscheidung der Zentralbank, den Einlagensatz um 25 Basispunkte zu senken, hat soeben begonnen und entspricht den Erwartungen der Analysten. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Aussagen von Präsidentin Lagarde: Angemessener bis moderater Grad an geldpolitischer Restriktion hält an

Inflation dürfte im späteren Verlauf des Jahres wieder anziehen

Aufschwung weiterhin mit einigem Gegenwind konfrontiert

Mit steigenden Löhnen dürfte sich der Aufschwung mit der Zeit verstärken

Nachfrage nach Arbeitskräften wird sich weiter abschwächen

Gesamtanstieg der Arbeitskosten verlangsamt sich

Gewinne gleichen höhere Arbeitskosten teilweise aus

Die Wachstumsrisiken in der Eurozone sind eher abwärts gerichtet

Finanzierungskosten bleiben restriktiv

Geringes Kreditwachstum angesichts schwacher Nachfrage

Inflation wird im Laufe des Jahres 2025 auf 2% sinken

Wir müssen in unserem Ansatz widerstandsfähig sein



