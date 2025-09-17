Puma Aktie vor Turnaround? – Aktien kaufen oder noch abwarten? 👟

Einleitung Die Puma Aktie gehört zu den schwächsten Titeln der letzten Jahre. Mit einem Kursverlust von über -60 % in der Spitze musste der Sportartikelhersteller massive Rückschläge verkraften. Jüngst erhielt die Aktie jedoch Auftrieb durch Fusion-Spekulationen mit Adidas und einen Führungswechsel an der Spitze. Anleger fragen sich nun: Sollte man Puma Aktien kaufen oder bleibt Vorsicht angebracht? ► Puma | WKN: 696960 | ISIN: DE0006969603 | Ticker: PUM.DE ✅ Drei Key Takeaways 🤝 Spekulationen über Fusion mit Adidas Investor Roy Adams brachte die Idee einer Fusion ins Spiel

Hintergrund: bessere Behandlung von Kleinaktionären

Puma Aktie stieg daraufhin um +4,2 % – höchster Stand seit zwei Wochen 📉 Historische Schwäche & Investoren-Skepsis Aktie hat seit Jahresbeginn über die Hälfte an Wert verloren

Analysten wie Thomas Maul (DZ Bank) sehen keine langfristige Fusion als wahrscheinlich

Risiken: Kannibalisierung, Integrationsprobleme, Adidas setzt auf organisches Wachstum 🧑‍💼 Neuer CEO & strategische Ausrichtung Ex-Adidas-Vorstand Arthur Höld übernimmt seit 1. Juli 2025 die Führung

Bis Ende Oktober soll eine neue Strategie vorgelegt werden

📊 Fundamentaldaten zur Puma Aktie Kennzahl Wert / Info Kursentwicklung 2025 -50 % (in Spitze -60 %) Jüngster Kursimpuls +4,2 % durch Adidas-Fusionsfantasie CEO seit Juli 2025 Arthur Höld (Ex-Adidas) Hauptaktionär Groupe Artemis (Pinault-Familie) Charttechnik Wichtige Marken: 25 € & 200-Tage-Linie

🧠 Fazit: Puma Aktie – Aktien kaufen oder besser abwarten? Die Puma Aktie steht trotz jüngster Fantasie durch Fusion-Spekulationen und CEO-Wechsel weiterhin unter Druck. Fundamentale Probleme bleiben bestehen, auch wenn eine neue Strategie Hoffnung weckt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte auf eine Rückeroberung der 25-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie achten. Bis dahin bleibt Geduld die bessere Strategie. Puma Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Puma Aktie 1. Warum ist die Puma Aktie zuletzt gestiegen?

Die Puma Aktie legte kurzfristig um +4,2 % zu, nachdem Spekulationen über eine mögliche Fusion mit Adidas aufkamen. 2. Sollte man jetzt Puma Aktien kaufen?

Langfristige Anleger sollten vorsichtig bleiben. Erst eine Rückeroberung der 25-Euro-Marke und der 200-Tage-Linie könnte ein technisches Kaufsignal darstellen. 3. Welche Risiken bestehen für die Puma Aktie?

Die größten Risiken liegen in schwachem Wachstum, hohem Wettbewerbsdruck und der Skepsis vieler Analysten bezüglich einer Fusion mit Adidas. 4. Welche Rolle spielt der neue CEO für die Puma Aktie?

Seit Juli 2025 führt Arthur Höld, ehemaliger Adidas-Manager, Puma. Er will bis Ende Oktober eine neue Strategie vorstellen, die entscheidend für die Zukunftsausrichtung sein könnte. 5. Wie hat sich die Puma Aktie 2025 entwickelt?

Die Aktie hat seit Jahresbeginn über -50 % verloren, in der Spitze sogar -60 %. Damit gehört sie zu den schwächsten Werten im Sektor.

