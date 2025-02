Der US-amerikanischer Halbleiterhersteller und Anbieter von Produkten für Mobilfunkkommunikation, Qualcomm (Ticker: QCOM), legte am Mittwoch nachbörslich Quartalszahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor die auf den ersten Blick wirklich stark anmuten. Dennoch handelt die Aktie in der Vorbörse der Wall Street fast 5% unter seinem Schlusskurs von Mittwoch. Qualcomm mit starken Zahlen, aber Unklarheit über Huawei-Deal 🔴 Aktie zwischen $150 und $180 gefangen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Qualcomm Handelsideen 🔴 Qualcomm Prognose & Ausblick ► Qualcomm WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker: QCOM Qualcomm meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal einen Umsatz von 11,67 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 3,41 US-Dollar pro Aktie, jeweils deutlich über der Erwartung der Wall Street, die mit einem Umsatz von 10,93 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 2,96 US-Dollar pro Aktie gerechnet hatten. Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsquartal lag deutlich über der Erwartung: hier erwartet Qualcomm einen Umsatz im Bereich von 10,75 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 2,80 US-Dollar pro Aktie, gerechnet hatte die Wall Street mit einem Umsatz von 10,34 Milliarden US-Dollar einem Gewinn pro Aktie von 2,69 US-Dollar. Die nach- bzw. vorbörslichen Abschläge könnten am ehesten mit dem Ausblick für das lukrative Patentlizenzgeschäft zusammenhängen: hier zeichnet sich ab, dass Hersteller von 5G-vernetzten Produkten Qualcomm im laufenden Jahr eine geringe Gebühr für seine Technologie zahlen, resultierend in stagnierendem Umsatzwachstum. Hauptgrund hierfür könnten Entwicklungen mit dem chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei sein: Qualcomm hat im vergangenen Jahr den Verkauf von Chips an Huawei eingestellt, aber weiterhin eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen, resultierend in einem potenziellen Gewinn pro Aktie von 10 bis 15 Cent. Nun sind die Gespräche mit Huawei noch im Gange und es könnte hier im Falle einer Einigung zu einer positiven Überraschung für Aktionäre kommen. Bis dahin lässt ein Ausbruch aus der seit Ende Juli 2024 zwischen rund 150 und 180 US-Dollar etablierten Range auf der Oberseite aber noch auf sich warten und die Aktie verweilt Range-gebunden in einem, meiner Einschätzung nach, „Niemandsland“. Erst ein Bruch aus dieser Range, sei es auf der Ober- oder Unterseite, ließe mich die Aktie näher unter die Lupe nehmen. Qualcomm Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

