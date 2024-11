Der Halbleiterhersteller Qualcomm (Ticker: QCOM) gestern nachbörslich mit Quartalszahlen – und diese hatten es wirklich in sich, die nachbörsliche Reaktion in der Aktie lässt zumindest keinen anderen Schluss zu, unter mehr als 4 Millionen gehandelter Stücke legte die Aktie mehr als 6% zu. Qualcomm mit starken Zahlen – Aktie bricht über Widerstand um $178 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Qualcomm Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Qualcomm WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker: QCOM Qualcomm wies einen Gewinn von $2.69 bereinigt gegenüber 2.56 $ erwartet aus und einen Umsatz von 10.24 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 9.90 Milliarden US-Dollar. Und auch der Ausblick für das laufende Quartal darf als stark bezeichnet werden: hier rechnet Qualcomm mit einem Umsatz zwischen 10.5 und 11.3 Milliarden US-Dollar, über der Erwartung der Wall Street, die im Mittel mit 10.59 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Qualcomm ist ja besonders in der Smartphone-Branche stark vertreten, für die das Unternehmen eine Reihe von Chips, darunter System-on-a-Chip-Prozessoren, Modems und Antennen, an Hersteller von Mobiltelefonen liefert. Qualcomm stellt den Chip her, der das Herzstück der meisten High-End-Android-Geräte und auch vieler Telefone der unteren Preisklasse bildet. Hier meldete Qualcomm einen Anstieg der Chip-Verkäufe für Mobiltelefone um 12 % auf 6.1 Milliarden US-Dollar, entsprechend der Erwartung der Wall Street. Der CFO von Qualcomm, Akash Palkhiwala, sagte im Analyst Call: „Bei Mobiltelefonen haben wir im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % bei Android-Geräten erzielt“. Der CEO von Qualcomm, Cristiano Amon, ergänzte: „Wir werden Qualcomm weiterhin von einem Unternehmen für drahtlose Kommunikation in ein Unternehmen für vernetzte Datenverarbeitung für das Zeitalter der KI umwandeln“. Bereits seit 2017 arbeitet Qualcomm an Smartphone-Chips mit speziellen Teilen für maschinelles Lernen, im Gegensatz zu Nvidia stellt das Unternehmen jedoch keine Grafikprozessoren für Rechenzentren her, die für große KI-Programme wie ChatGPT von OpenAI verwendet werden. Charttechnisch schaut es für die Aktie mit dem sich abzeichnenden Gap über die seit August etablierte Widerstandsregion um $177, 178 nun zunächst vielversprechend aus, sollten wir am heutigen Handelstag über $185 halten, besonders nach der Preisfindungsphase ab 16 Uhr, ist in den kommenden Tagen realistisch mit einem Vorstoß zunächst in Gefilde um $194, 195 zu rechnen Unter $185 wäre auf der Kehrseite mit einem Re-Test der Ausbruchregion um $177, 178 zu rechnen, wo sich dann zeigen müsste, ob sich Käufer fänden für ein erneutes Aufdrehen gegen diese Region. Qualcomm Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.