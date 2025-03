Quartalsberichte: DAX-Unternehmen im Rampenlicht (10.03.2025)

Die Berichtssaison hat sich etwas beruhigt, da wir die wichtigsten Technologieergebnisse bereits hinter uns gelassen haben. Dennoch werden in dieser Woche eine Reihe großer deutscher Unternehmen, darunter DAX-Unternehmen, ihre Finanzberichte für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlichen. Zu den Highlights gehören die von Zöllen betroffenen Unternehmen Volkswagen und Rheinmetall, dessen Aktienkurs kürzlich aufgrund der erwarteten Erhöhung der Militärausgaben in Europa in die Höhe geschossen ist. Quartalsberichte für diese Woche Montag, 10. März: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Oracle Corp. (ORACL.US), nach Börsenschluss Dienstag, 11. März: Volkswagen (VOW3.DE), vor Handelsbeginn Mittwoch, 12. März: Puma (PUM.DE), vor Handelsbeginn

Rheinmetall (RHM.DE), vor Handelsbeginn

Porsche (P911.DE), vor Handelsbeginn

Adobe (ADBE.US), nach Börsenschluss Donnerstag, 13. März: Enel SpA (ENEL.IT)

Generali (G.IT), vor Markteröffnung

Futu Holdings (FUTU.US), vor Markteröffnung

Dollar General Corp. (DG.US), vor Markteröffnung Freitag, 14. März: BWM (BWM.DE), vor Markteröffnung

Daimler Truck Holding (DTG.DE), vor Markteröffnung

