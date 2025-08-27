Aktien Marathon – Langfristige Analyse & Prognose
In unserer wöchentlichen Reihe „Aktien Marathon“ analysieren wir ausgewählte Unternehmen auf Basis fundamentaler Daten. Dabei konzentrieren wir uns nicht auf kurzfristige Kursschwankungen, sondern auf langfristige Trends bis 2028/2029. Diese Analysen liefern wertvolle Aktien News für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen oder bestehende Positionen zu halten.
►Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
Aktien News Rheinmetall – Fundamentale Einschätzung
Die Rheinmetall Aktie steht im Fokus vieler Investoren. Dank starkem Umsatzwachstum, neuen Rüstungsaufträgen und globaler Expansion bleibt das Unternehmen langfristig spannend. Unsere Prognose basiert auf aktuellen Unternehmensdaten, künftigen Projektionen und der Charttechnik.
Chartanalyse Rheinmetall Aktie – Wochenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Rheinmetall Aktie zeigte 2024 zunächst moderate Aufwärtsbewegungen, bevor sie Ende des Jahres mit starkem Momentum ein Allzeithoch bei 1.937,50 EUR erreichte. Nach diesem Anstieg folgten Gewinnmitnahmen, die jedoch bisher nicht zu einer nachhaltigen Trendwende führten.
-
SMA20 (1.694,87 EUR): Kurzzeitig überschritten, aktuell wieder darunter.
-
Kritische Unterstützungszonen: 1.550 EUR bis 1.650 EUR.
-
Bullishes Szenario: Ein Anstieg über die SMA20 könnte einen Angriff auf das Allzeithoch und darüber hinaus auf 2.250 EUR bis 2.515 EUR einleiten.
-
Bärisches Risiko: Fällt die Aktie unter die 1.330 EUR-Marke, droht eine Ausweitung der Korrektur.
Einschätzung Wochenchart: bullisch / neutral.
Chartanalyse Rheinmetall Aktie – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart verzeichnete die Rheinmetall Aktie seit Februar eine starke Aufwärtsbewegung mit mehreren GAP-ups über die 1.250 EUR-Marke. Nach mehreren Rücksetzern und Erholungen ist die SMA20 bei 1.648,55 EUR erneut zu einer Schlüsselmarke geworden.
-
Wichtige Chartmarken:
-
GAPs bei 1.565,10 EUR und 1.440,80 EUR.
-
SMA50 aktuell bei 1.723,10 EUR.
-
SMA200 bei 1.252,62 EUR.
-
-
Aufwärtspotenzial: Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 könnte neues Momentum Richtung 2.000 EUR freisetzen.
-
Abwärtsrisiken: Unterhalb der SMA20 drohen Tests offener GAPs und ein Rücksetzer bis zur SMA200.
Einschätzung Tageschart: neutral.
Rheinmetall Aktie Prognose 2025 – Chancen & Risiken
-
Chancen:
-
Anhaltend hohe Nachfrage durch Verteidigungsinvestitionen.
-
Starke Auftragslage und internationale Expansion.
-
Positives Sentiment in den Aktien News aufgrund geopolitischer Entwicklungen.
-
-
Risiken:
-
Volatile Märkte und Abhängigkeit von politischen Entscheidungen.
-
Rückschläge bei Produktions- oder Lieferkettenproblemen.
-
Unternehmensprofil:
Rheinmetall ist ein internationales Unternehmen, das in zwei Segmenten aktiv ist. Zum einen in der Militärtechnik, der der traditionelle Kernbereich des Unternehmens ist. In diesem Unternehmensbereich werden Waffen- und Munitionstechnik sowie taktische und logistische Fahrzeuge für das Militär produziert. Der zweite Unternehmensbereich ist die Mobilität. Hier entwickelt und fertigt der Konzern Komponenten und Systeme für die Automobilindustrie, darunter Lösungen für die Elektromobilität, Batterietechnologie und Wasserstoffantriebe.
Aktionärsstruktur Rheinmetall:
Die Mehrheit der Anteile wird von institutionellen Anlegern gehalten. Privatanleger halten übergeordnet nur gut ein Viertel der Aktien, wobei sich dieser Anteil von 2022 von 21 Prozent auf 27 Prozent 2024 erhöht. Der Anteil der institutionellen Anleger ist von 69 Prozent 2022 auf 57 Prozent 2024 gesunken.
Amerikanische institutionelle Anleger halten 28 Prozent der Anteil der Anlegergruppe. Damit kommen gut die Hälfte der institutionellen Anleger aus Nordamerika.
Wichtige Bewertungskennzahlen Rheinmetall 2020 - 2024
Der Umsatz konnte im Betrachtungszeitraum sukzessive gesteigert werden, wobei die Dynamik von 2023 auf 2024 deutlich zugenommen hat.
Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich sukzessive erhöht. Der Anstieg von 2023 auf 2024 korrespondiert aber nicht mit der Umsatzsteigerung.
In der Konsequenz konnte der Umsatz je Mitarbeitenden von 2023 auf 2024 deutlich gesteigert werden. Die Kennzahl liegt damit im Durchschnitt aller DAX Konzerne.
Das operative Ergebnis ist im Betrachtungszeitraum sukzessive angestiegen und hat 2024 die Milliardenmarke geknackt.
Wurde 2020 nur ein minimales Ergebnis ausgewiesen, so ist dieses in den Folgejahren immer weiter angestiegen. Insbesondere der Anstieg 2023 auf 2024 ist außerordentlich.
Der Konzern hat im Betrachtungszeitraum immer eine Dividende gezahlt, die auch immer weiter angestiegen ist. Diese wurde von 2020 auf 2024 praktisch vervierfacht.
Das KGV hingegen hat sich im Betrachtungszeitraum immer weiter verschlechtert. Die Aktie ist mit einem KGV von 37,23 nicht günstig (Stand 31.12.2024)
Das Eigenkapital hat sich im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt.
Die Eigenkapitalquote hingegen hat sich von 2022 auf 2024 hingegen verschlechtert. Diese Kennzahl liegt 2024 nur knapp über der von 2020
Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:
Fazit – Rheinmetall Aktie & Aktien kaufen
Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Rheinmetall Aktie hochinteressant. Der Titel hat kurzfristig mit Widerständen an der SMA20 und SMA50 zu kämpfen, bietet aber mittelfristig Chancen auf neue Hochs. Wer Aktien kaufen möchte, sollte die Unterstützungszonen und Chartmarken genau im Blick behalten und die aktuellen Aktien News verfolgen.
Summary:
Der Konzern hat sich in Bezug auf den Umsatz in den letzten Jahren gut entwickelt, was auch auf die geopolitischen Spannungen zurückzuführen ist. Dies hat zu einem internationalen Nachfrageschub in Sachen Militärausrüstung und Technik geführt. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass kleinere Startup´s in Zukunft eine Relevanz haben könnten, die insbesondere in der Drohnentechnik Kompetenzmerkmale haben.
Dennoch ist die Aktie, gemäß unserer Einschätzung ein Papier, dass als Depotbeimischung in Betracht gezogen werden könnte. Anleger, dies sich mit einem derartigen Investment auseinandersetzen, sollten aber berücksichtigen, dass die Aktie aktuell teuer ist. Somit könnten Rücksetzer für einen Einstieg in Betracht gezogen werden.
