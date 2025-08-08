Rheinmetall Aktie enttäuscht mit Zahlen – Noch Aktien kaufen oder lieber abwarten? 🛡️

Einleitung Die Rheinmetall Aktie geriet nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen unter Druck und war einer der größten Verlierer im DAX. Sowohl die Erwartungen an Umsatz und Ergebnis als auch geopolitische Entwicklungen wie mögliche Friedensgespräche zur Ukraine belasten die Stimmung. Doch wie sollten Anleger jetzt reagieren – Aktien kaufen oder lieber vorsichtig bleiben? ► Rheinmetall | WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE ✅ Drei Key Takeaways 📉 Quartalszahlen unter Markterwartung:

Rheinmetall meldete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 2,43 Mrd. EUR (+9 %) und ein operatives Ergebnis von 276 Mio. EUR (+2 %). Die operative Marge fiel auf 11,3 % (zuvor 12,1 %). Zwar stieg der Nettogewinn auf 131 Mio. EUR, doch Analysten hatten mit mehr gerechnet. 🚧 Belastung durch Cashflow und Auftragseingang:

Der Free Cashflow sackte stark ab: von +170 Mio. EUR im Vorjahr auf –911 Mio. EUR. Grund ist u. a. die Aufstockung von Lagerbeständen. Auch die sogenannte Nomination – also Auftragseingänge und Rahmenverträge – brach um 77 % ein. 📦 Positiver Ausblick, aber Unsicherheit bleibt:

Rheinmetall rechnet weiter mit Umsatzwachstum von 25–30 % in 2025 und hält an der Prognose einer EBIT-Marge von 15,5 % fest. Der Auftragsbestand ("Backlog") liegt bei 63,2 Mrd. EUR – ein Rekordwert. CEO Papperger erwartet besonders im Q4 deutliche Impulse. 📊 Fundamentaldaten zur Rheinmetall Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Umsatz 2,43 Mrd. EUR (+9 %) Operatives Ergebnis 276 Mio. EUR (+2 %) EBIT-Marge 11,3 % (zuvor 12,1 %) Free Cashflow –911 Mio. EUR (Vorjahr: +170 Mio. EUR) Auftragseingang (Nomination) –77 % auf 2,6 Mrd. EUR Auftragsbestand (Backlog) 63,2 Mrd. EUR (Rekordhoch) 🧠 Fazit: Rheinmetall Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Rheinmetall Aktie bleibt strategisch attraktiv – vor allem durch den prall gefüllten Auftragsbestand und das erwartete starke Jahresendgeschäft. Dennoch sorgen die aktuellen Zahlen, geopolitische Unsicherheiten und der drastische Rückgang beim Cashflow für Zurückhaltung. Wer langfristig denkt und auf Rüstungswerte setzt, kann bei Rücksetzern gestaffelt Aktien kaufen. Kurzfristig erscheint jedoch Vorsicht angebracht – insbesondere, wenn die Unterstützung bei 1.650 EUR fällt. Dann droht ein Test der 1.500 EUR-Marke oder tiefer. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rheinmetall Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.