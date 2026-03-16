Krypto Aktuell: Bitcoin steigt - Bitcoin Prognose nach ETF-Zuflüssen und Widerstand bei 75.000 USD

- Bitcoin steigt dank ETF-Nachfrage
- Wichtige Widerstandszone bei 75.000 USD
- Technisches Risiko bleibt bestehen
- Bitcoin steigt dank ETF-Nachfrage
- Wichtige Widerstandszone bei 75.000 USD
- Technisches Risiko bleibt bestehen
Krypto Aktuell: Bitcoin erholt sich nach turbulentem Wochenende
Bitcoin verzeichnet heute deutliche Kursgewinne und profitiert von einer positiven Eröffnung der Aktienmärkte nach einem turbulenten Wochenende. Besonders auffällig: Die Nachfrage nach Bitcoin über ETFs nimmt wieder zu. Inzwischen haben Bitcoin-ETFs die Kryptowährung fast zehn Handelstage in Folge akkumuliert – ein klares Signal für steigendes institutionelles Interesse.
► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Auch geopolitische Risiken scheinen derzeit weniger stark auf die Märkte zu wirken. Anleger gehen zunehmend davon aus, dass sich die Lage im Nahen Osten stabilisieren könnte und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb weniger Wochen wieder normalisiert. Dadurch erwarten Händler kurzfristig keine nachhaltigen Störungen der Ölversorgung.
Zusätzlich sorgen freigegebene strategische Ölreserven in den USA sowie in der Region Naher Osten/Afrika für eine gewisse Entspannung an den Energiemärkten. Von diesem insgesamt verbesserten Risikoumfeld profitiert aktuell auch der Kryptomarkt.
Bitcoin outperformt Gold – positive Dynamik im Kryptosektor
Seit Beginn der geopolitischen Spannungen zeigt Bitcoin eine klare relative Stärke gegenüber Gold. Während Gold heute unter die Marke von 5.000 USD je Unze gefallen ist, setzt Bitcoin seine Erholung fort.
Die positive Dynamik bei Bitcoin überträgt sich auch auf andere Teile des Kryptomarktes. Ethereum kann ebenfalls zulegen. Gleichzeitig steigen die Aktien mehrerer Krypto-Unternehmen vorbörslich in den USA, darunter Strategy, Circle und BitMine Immersion.
Diese Entwicklung zeigt, dass die Risikobereitschaft der Anleger im Kryptosektor aktuell wieder zunimmt.
Bitcoin Prognose: Schlüsselwiderstand bei 75.000 USD
Im Fokus der Bitcoin Prognose steht derzeit die Zone zwischen 74.000 und 75.000 USD. In diesem Bereich befindet sich ein bedeutender Widerstand, der unter anderem mit der sogenannten Dealer-Gamma-Positionierung im Optionsmarkt zusammenhängt.
Sollte Bitcoin über 75.000 USD steigen, könnten Marktteilnehmer gezwungen sein, zusätzliche BTC zu kaufen, um ihre Optionspositionen abzusichern. Dieser Effekt könnte kurzfristig zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.
Allerdings kann die Marke von 75.000 USD auch als starke Widerstandszone wirken. Sollte der Kurs hier abgewiesen werden, könnte dies erneut strukturelle Schwächen im Markt sichtbar machen.
Technische Analyse: Ähnlichkeit zur vorherigen Korrektur
Ein Blick auf das Tageschart zeigt, dass die aktuelle Marktstruktur Ähnlichkeiten mit der vorherigen Korrekturbewegung aufweist. Auch damals verlangsamte sich die Abwärtsbewegung im Bereich des 38,2-%-Fibonacci-Retracements.
Es gibt keine Garantie, dass sich dieses Muster erneut wiederholt. Dennoch ist klar, dass Bitcoin aktuell einen entscheidenden kurzfristigen Widerstand erreicht hat. Sollte es hier zu einer deutlichen Ablehnung kommen, könnte der Kurs wieder deutlich unter 60.000 USD fallen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 14.03.2026:
Rückblick: Die drei großen Verkaufswellen im Bärenmarkt 2022
Während des Bärenmarktes 2022 erlebte Bitcoin drei große Verkaufswellen:
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Winter 2022: steigende Inflation belastete Risikoanlagen
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Frühjahr 2022: Zusammenbruch des Luna/Terra-Ökosystems
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Herbst 2022: FTX-Insolvenz erschütterte den gesamten Kryptomarkt
Die letzte Verkaufswelle führte damals zu einem Kursrückgang von rund 40 % und markierte einen der stärksten Einbrüche in diesem Zyklus.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ETF-Zuflüsse stabilisieren den Markt
Ein wichtiger Faktor für die aktuelle Bitcoin Prognose sind die Kapitalflüsse in Bitcoin-ETFs. Die Zuflüsse beginnen sich nach einer schwächeren Phase wieder zu erholen, was als positives Signal für die Marktstimmung interpretiert wird.
Sollten diese Zuflüsse weiter steigen, könnte dies Bitcoin zusätzlich unterstützen und die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs über die 75.000-USD-Marke erhöhen.
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP
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