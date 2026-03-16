Börse aktuell: DAX führt Erholung an - Marktbericht Börse zu Banken, Öl und Geopolitik

Marktbericht Börse: Aktienmärkte erholen sich vorsichtig

Die Börse aktuell zeigt eine vorsichtige Erholung der internationalen Aktienmärkte. Hintergrund sind Hoffnungen auf eine mögliche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Ein erster nicht-iranischer Tanker – im Besitz der Pakistan National Shipping Corporation – hat die Passage trotz der angespannten Sicherheitslage erfolgreich durchquert.

Diese Entwicklung verbessert die Risikostimmung an den Märkten und unterstützt die Erholung wichtiger Indizes.

Börse aktuell Europa: DAX führt die Gewinne an

In Europa steht der DAX im Fokus des Marktberichts Börse. Der deutsche Leitindex steigt um rund 1,1 % und führt damit die Erholung in der Region an. Treiber sind insbesondere Bankaktien.

Die Aktie der Commerzbank legt um etwa 6,6 % zu, nachdem die italienische UniCredit ein neues Übernahmeangebot angekündigt hat.

Auch andere europäische Börsenplätze profitieren:

Amsterdam steigt um 1 %

London gewinnt 0,9 %

Der polnische Leitindex legt lediglich 0,2 % zu und bleibt damit hinter den großen Märkten zurück

Banken im Fokus: UniCredit greift nach Commerzbank

Ein zentrales Thema im Marktbericht Börse ist der mögliche Zusammenschluss zweier großer europäischer Banken.

UniCredit kündigte an, 100 % der Commerzbank übernehmen zu wollen, nachdem die italienische Bank bereits rund 30 % der Anteile hält. Ein erfolgreicher Deal würde eine der größten Konsolidierungen im europäischen Bankensektor auslösen.

Der Vorstand der Commerzbank kritisierte jedoch das Angebot. Laut CEO Bettina Orlopp enthalte es weder eine ausreichende Übernahmeprämie noch überzeugende Bedingungen. Die Bank hält daher weiterhin an ihrer eigenständigen Strategie fest.

Börse aktuell Branchen: Öl, Banken und Immobilien gefragt

Sektorenseitig dominieren weiterhin Energieunternehmen. Der Ölpreis bleibt auf einem hohen Niveau, wodurch große Ölkonzerne profitieren.

Shell steigt um etwa 1,3 %

BP gewinnt rund 0,6 %

Auch Banken und Immobilienunternehmen legen zu. Anleger setzen darauf, dass steigende Zinsen im Euroraum die Profitabilität des Finanzsektors verbessern könnten.

Bayer-Aktie nach Analysten-Upgrade gefragt

Für Aufmerksamkeit sorgt zudem Bayer. Die Aktie steigt um nahezu 5 %, nachdem UBS ihre Bewertung auf „Buy“ angehoben hat.

Analysten sehen zwei zentrale Kurstreiber:

eine mögliche Einigung im Glyphosat-Rechtsstreit

starke Umsätze mit Medikamenten wie Nubeqa und Kerendia

Volatilität der Stoxx-600-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Finance LP

Rohstoffe und Devisen: Ölpreise schwanken, Dollar schwächer

Im Rohstoffmarkt zeigt sich weiterhin hohe Volatilität. Nach anfänglichem Druck stabilisieren sich die Ölpreise.

Brent liegt bei rund 102 USD (-1,4 %)

WTI bei etwa 95 USD (-3,5 %)

Am Devisenmarkt gerät der Dollar unter Druck. Der Dollar Index verliert rund 0,35 %, was auf eine steigende Risikobereitschaft der Anleger hindeutet.

Riskante Währungen profitieren davon:

AUD und NZD steigen jeweils etwa 0,9 %

EURUSD klettert um 0,4 % auf rund 1,148

Konjunktur: Inflation in Polen und Kanada im Fokus

Auch aktuelle Inflationsdaten stehen im Mittelpunkt des Marktberichts Börse.

In Polen verlangsamte sich die Kerninflation im Februar auf 2,5 % im Jahresvergleich, während die Gesamtinflation bei 2,1 % lag. Die Zahlen deuten auf nachlassenden Preisdruck hin, spiegeln jedoch den jüngsten Energieschock noch nicht vollständig wider.

In Kanada kühlte sich die Inflation ebenfalls ab und lag im Februar bei 1,8 % im Jahresvergleich. Gleichzeitig stiegen die Treibstoffpreise im Monatsvergleich um 3,6 %, was mit den Spannungen im Nahen Osten zusammenhängt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Geopolitik bleibt zentral für die Börse aktuell

Die geopolitische Lage bleibt ein entscheidender Faktor für die Börse aktuell. Die USA versuchen, eine internationale Koalition zur Sicherung der Straße von Hormus zu organisieren.

Gleichzeitig erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, die Meerenge sei grundsätzlich offen – allerdings nicht für die USA, Israel und deren Verbündete.

Parallel dazu verlaufen die Handelsgespräche zwischen den USA und China laut chinesischen Verhandlungsführern konstruktiv. Diskutiert wird unter anderem eine mögliche Verlängerung der Aussetzung bestimmter Strafzölle.

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