Die Rede des US-Vize-Präsidenten JD Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz sorgt auch am Frankfurter Börsenparkett für Aufruhe, die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall (Ticker: RHM) markierte auch m Montag neue Allzeithochs und handelte zunächst kurzzeitig über 900 Euro die Aktie. Rheinmetall Aktie geht vertikal 🔴 Erschöpfungs-Gap unter Korrektur bevorstehend? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Rheinmetall Handelsideen 🔴 Rheinmetall Prognose & Ausblick ► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE Ich wäre in Bezug auf Long-Engagements in der Tat ein wenig zurückhaltend, sehe die Aktie Chance-Risiko-Verhältnis-technisch für die kommenden 6 – 12 Monate auf eher unattraktiven Kursniveaus. Was wir aktuell zu sehen bekommen, sind meiner Einschätzung nach „Panikkäufe“, da sich nach den Worten des US-Vize-Präsidenten Vance zunehmend abzeichnet, dass die EU ihre Verteidigungsausgaben dramatisch hochfahren wird müssen, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen brachte ja sogar eine höhere Verschuldung der EU-Mitgliedsstaaten ins Spiel. Das NATO-Investitionsziel von 2% des jährlichen BIPs in Verteidigungsausgaben zu stecken entspräche im Falle Deutschlands, gehen wir von einem aktuellen Jahres-BIP von 3,85 Billionen Euro aus, einer jährlichen Investitionssumme von etwa 77 Milliarden Euro. In Verbindung mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwas unter 40 Milliarden Euro bei Rheinmetall und vor dem Hintergrund, dass auch andere NATO-Mitgliedsstaaten Rheinmetall Aufträge zuspielen dürften, ließe sich natürlich argumentieren, dass die aktuelle Bewertung das Wachstumspotenzial nicht angemessen widerspiegeln dürften. Dennoch wäre ich zunächst etwas zurückhaltend: am Montag steht ein Gipfeltreffen von Europas Regierungschefs beim Ukraine-Gipfel in Paris, was „interessant“ anmutet, der Ukraine-Beauftragte der US-Regierung, Keith Kellogg, hatte ja gesagt, dass die Europäer bei geplanten Ukraine-Friedensverhandlungen nicht am Tisch sitzen würden, der derzeitige US-Außenminister Rubio bestätigte das allerdings nicht, sagte, dass sowohl die Ukrainer als auch die Europäer an Friedensverhandlungen beteiligt werden müssen. Ausgehend hiervon scheint es am wahrscheinlichsten, dass die EU am ehesten eine Nebenrolle einnehmen dürften. Unterm Strich bleibt aber, dass es auf einen Friedensplan hinausläuft und es sich ausgehend hiervon um das heutige Aufwärts-Gap um ein „Erschöpfungs-Gap“ handeln dürfte, zeitnah ein Rücksetzer mindestens zurück in Gefilde um 800, eventuell auch darunter um 770 Euro sehr wahrscheinlich anmutet und die Aktie in den kommenden Monaten dann einer Spanne zwischen 770/800 und 900 Euro pendelt. Rheinmetall Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

