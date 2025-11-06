Rheinmetall Prognose 2025 – Aktuelle Zahlen & Entwicklungen an der Börse

Das Wichtigste in Kürze Deutscher Marktführer der Rüstungsindustrie veröffentlicht Gewinne, die Investoren beeindrucken und den Markt beruhigen

Massives Umsatz- und Ertragswachstum in den meisten Geschäftsbereichen

Auftragsbestand wächst weiter

Operative Marge aufgrund massiver Investitionen leicht rückläufig

Ziviler Markt bleibt schwach

Optimistischer Ausblick für das vierte Quartal

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat heute seine aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht. Das europäische Rüstungsunternehmen zeigt seit mehreren Quartalen ein spektakuläres Wachstum – sowohl beim Umsatz als auch bei der Bewertung. Getrieben durch die massiven Steigerungen der Militärausgaben europäischer Länder erreicht die Rheinmetall Aktie immer neue Rekordwerte. Anleger blicken gespannt auf jede Rheinmetall Prognose, denn die hohen Erwartungen lassen kaum Raum für Enttäuschungen. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Nach Veröffentlichung der Ergebnisse stieg die Rheinmetall Aktie zu Handelsbeginn an der Börse aktuell um rund 3 %. Dies zeigt, dass der Konzern erneut die Erwartungen des Marktes erfüllt hat. Rheinmetall beweist damit eine beeindruckende und selten gesehene Wachstumsdynamik unter den europäischen Industrieunternehmen. Starke Umsatz- und Gewinnentwicklung Umsatz : 7,5 Mrd. € (Vorjahr: 6,2 Mrd. €) → +20 %

Operativer Gewinn : 835 Mio. € (Vorjahr: 705 Mio. €) → +18 %

Auftragsbestand: 64 Mrd. € (+12 Mrd. € im Jahresvergleich) Die Rheinmetall Prognose für das laufende Jahr bleibt optimistisch: Das Management bestätigt seine Ziele mit einem Umsatzwachstum von 25–30 % und einer operativen Marge von 15,5 %. Wichtige Geschäftsbereiche im Überblick Der Kern der Umsätze bleibt der Landfahrzeug-Sektor, der 3,2 Mrd. € einbrachte – ein Plus von 28 %. Das operative Ergebnis stieg hier auf 346 Mio. €. Im Waffen- und Munitionssegment verzeichnet Rheinmetall ein Umsatzwachstum von 30 % auf über 2 Mrd. €. Die operative Marge kletterte trotz steigender Materialkosten auf 22 %. Der Elektronikbereich sorgte für ein weiteres Highlight: Die Umsätze stiegen auf 1,46 Mrd. €, ein Zuwachs von 41 % gegenüber dem Vorjahr – ein Rekord für das Unternehmen. Herausforderungen und Risiken Nicht alle Zahlen fallen positiv aus: Im Bereich Motoren und Antriebssysteme sanken die Umsätze leicht von 1,54 Mrd. € auf 1,45 Mrd. €. Rheinmetall trennt künftig die Power Systems-Sparte ab, um das zivile Geschäft zu bündeln. Die operative Marge des Gesamtkonzerns fiel leicht von 11,3 % auf 11,1 %, während der freie Cashflow um 912 Mio. € auf –813 Mio. € sank. Der Konzern betont, dass dies auf hohe Investitionen zurückzuführen ist – etwa in die Fertigungslinie für F-35-Rumpfteile und die neue Munitionsfabrik Niedersachsen. Ausblick: Rheinmetall Prognose und Börse aktuell Die Ergebnisse der heutigen Bilanzkonferenz haben Anleger beruhigt. Das Management bestätigte die ambitionierte Rheinmetall Prognose, und der Markt zeigte sich zufrieden mit der weiterhin starken Umsatzdynamik. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Solange das Unternehmen seine Margenziele erreicht, dürfte die Rheinmetall Aktie an der Börse aktuell weiter im Aufwärtstrend bleiben. Doch das Risiko einer Kurskorrektur besteht, falls die ehrgeizigen Profitziele am Jahresende verfehlt werden. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

