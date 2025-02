Rheinmetall-Aktien steigen um 8 % und erreichen neues Allzeithoch📈

Europ√§ische Verteidigungsaktien f√ľhren die heutigen Gewinne auf dem gesamten Kontinent an, wobei Deutschlands Rheinmetall (RHM.DE) den Spitzenplatz einnimmt und mit einem Anstieg von 8 % zum st√§rksten Bestandteil des DAX-Index wird. Die Rally wird durch die Erwartung erh√∂hter Investitionen in den breiteren milit√§risch-industriellen Sektor in ganz Europa angetrieben. Auf der M√ľnchner Sicherheitskonferenz waren sich die europ√§ischen Staats- und Regierungschefs einig, dass h√∂here Verteidigungsbudgets f√ľr die europ√§ischen Volkswirtschaften praktisch unvermeidlich sind. Ein grundlegender Wandel bei den Verteidigungsinvestitionen Neben Rheinmetall sind die Aktien des deutschen Verteidigungselektronikunternehmens Hensoldt um fast 14 % gestiegen, w√§hrend Thyssenkrupp, ein Stahlproduzent und wichtiger Zulieferer der deutschen Marine, um 18 % gestiegen ist. Die Rallye beschr√§nkt sich nicht nur auf deutsche R√ľstungsaktien, auch auf anderen europ√§ischen M√§rkten sind Zuw√§chse zu verzeichnen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der norwegische R√ľstungsriese Kongsberg Gruppen ist um 6 % gestiegen,

ist um gestiegen, Italiens Leonardo legt um 6 % zu,

legt um zu, BAE Systems aus dem Vereinigten Königreich ist um 7 % gestiegen,

aus dem Vereinigten Königreich ist um gestiegen, Dassault Aviation aus Frankreich wird fast 5 % höher gehandelt,

aus Frankreich wird fast gehandelt, Thales verzeichnet ebenfalls einen √§hnlichen Aufw√§rtstrend. Der Anstieg der Verteidigungsaktien h√§ngt mit den Erwartungen deutlich h√∂herer Verteidigungsbudgets in den europ√§ischen Volkswirtschaften zusammen, nachdem die Vereinigten Staaten einen Teil der Verantwortung f√ľr die Aufrechterhaltung des Friedens in der Ukraine effektiv auf Europa verlagert haben. Investoren gehen davon aus, dass die Verteidigungsausgaben in fast allen EU-Volkswirtschaften stark steigen werden, um die neuen Richtlinien der NATO zu erf√ľllen. Heute ist ein Gipfeltreffen der europ√§ischen Staats- und Regierungschefs geplant, an dem unter anderem folgende wichtige Teilnehmer teilnehmen werden: der franz√∂sische Pr√§sident Emmanuel Macron ,

, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ,

, der britische Premierminister Rishi Sunak und

und der polnische Premierminister Donald Tusk. Trend zu h√∂heren Verteidigungsausgaben Alle Anzeichen deuten auf ein offensichtliches langfristiges Szenario hin ‚Äďstrukturell h√∂here Verteidigungsinvestitionen in ganz Europa. Die Pr√§sidentin der Europ√§ischen Kommission, Ursula von der Leyen , hat vorgeschlagen, Verteidigungsinvestitionen von den EU-Schuldenobergrenzen auszunehmen .

, hat vorgeschlagen, . Unterdessen drängen die Vereinigten Staaten die NATO-Mitglieder nun dazu, 5 % ihrer Budgets für die Verteidigung bereitzustellen, verglichen mit dem zuvor im Jahr 2006 vereinbarten Ziel von 2 %. Im Jahr 2024 werden die europäischen Verteidigungsausgaben voraussichtlich etwa 326 Milliarden Euro erreichen, was einer durchschnittlichen Investition von etwa 2 % des BIP pro Land entspricht, so die Prognosen der Banca Akros. Italien und die Niederlande sind jedoch bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen im Rückstand. Wenn das 5-%-Ziel Wirklichkeit wird, stehen rekordverdächtige Investitionen in diesem Sektor noch bevor.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.