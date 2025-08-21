Forex Aktuell – EURUSD Prognose nach US-PMI-Daten (August 2025) ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 15:45 Uhr dt. Zeit, United States – PMI-Daten für August: S&P Global Services PMI: aktuell 55,4; Prognose 54,2; vorher 55,7

S&P Global Composite PMI: aktuell 55,4; vorher 55,1

S&P Global Manufacturing PMI: aktuell 53,3; Prognose 49,7; vorher 49,8 Die vorläufigen US-PMI-Daten für August 2025 zeigen eine deutliche wirtschaftliche Dynamik. Der Composite Output Index stieg auf 55,4 (Juli: 55,1) – den höchsten Wert seit acht Monaten – und signalisiert damit ein robustes Wachstum. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Besonders auffällig ist die Erholung der Industrie: Der Manufacturing PMI kletterte von 49,8 auf 53,3, den stärksten Wert seit Mai 2022. Auch die Produktion zog kräftig an und erreichte 55,2. Der Dienstleistungssektor blieb stabil bei 55,4, wenn auch leicht unter dem Juli-Wert von 55,7. Der Arbeitsmarkt zeigte Stärke: Die Beschäftigung legte so stark zu wie seit drei Jahren nicht mehr. Gleichzeitig stiegen die Auftragsbestände, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage hindeutet. Allerdings belasten Inflationsrisiken den Ausblick. Tarife und Kostensteigerungen führten zu den höchsten Input-Preisen seit Anfang 2023, während die Verkaufspreise den stärksten Anstieg seit drei Jahren verzeichneten. EURUSD Prognose – Auswirkungen auf den Devisenmarkt Für Trader ist diese Entwicklung entscheidend für die EURUSD Prognose. Die Kombination aus starker US-Wirtschaft und steigender Inflation könnte den US-Dollar stützen, da die Märkte mit einer strafferen Geldpolitik der Fed rechnen. Gleichzeitig könnte der Euro gegenüber dem Dollar unter Druck geraten, wenn die EZB im Vergleich eine lockerere Linie fährt. Kurzfristig : Der Dollar dürfte von den positiven PMI-Daten profitieren.

Mittelfristig : Inflationssorgen könnten die US-Notenbank zu weiteren Zinsschritten bewegen, was die EURUSD-Entwicklung prägt.

Langfristig: Die Entwicklung hängt stark davon ab, ob die Eurozone ihr Wachstum stabilisieren kann. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit – Forex Aktuell Die Forex-Märkte reagieren sensibel auf die aktuellen Konjunkturdaten. Mit den robusten PMI-Zahlen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Dollar-Stärke, was in der EURUSD Prognose berücksichtigt werden sollte. Trader sollten sowohl kurzfristige Chancen durch Volatilität als auch langfristige Trends im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

