Der deutsche RĂŒstungskonzern Rheinmetall (Ticker: RHM) setzte seine Allzeithochjagd am Dienstag fort und verhalf dem DAX, wenn auch zunĂ€chst nur marginal, zu neuen Allzeithochs. Die Marktkapitalisierung Rheinmetalls belĂ€uft sich nun auf ĂŒber 80 Mrd. Euro, macht das Unternehmen zum sechstwertvollsten im DAX mit einem Gewicht von ĂŒber 4%. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Rheinmetall Handelsideen 🔮 Rheinmetall Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen â–ș Rheinmetall | WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE In den vergangenen Wochenschluss kam in deutschen Aktien und auch in Rheinmetall durch die AnkĂŒndigung Donald Trumps 50%iger Importzölle auf europĂ€ische GĂŒter ab Juni stĂ€rkerer Abgabedruck auf, der aber bereits am Montag wieder zurĂŒckgekauft wurde, nachdem Trump einen Aufschub bis zum 09. Juli verkĂŒndete. Die Aktie von Rheinmetall, genauso wie auch von Renk (Ticker: R3NK) und Hensoldt (Ticker: HAG) profitieren weiter von der Aussicht massiver Investitionen im Bereich RĂŒstung. Alleine die EU plant bis 2030 bis zu einer Billion Euro pro Jahr zu investieren. Ausgehend von einer Marktkapitalisierung Rheinmetalls von rund 80 Mrd. Euro darf man meiner EinschĂ€tzung ausgehend hiervon, trotz des parabolischen Kursverlaufs, eventuell sogar noch von einer Unterbewertung sprechen. Man sollte ergĂ€nzend nicht vergessen, dass Rheinmetall global agiert und vor allem sich neben der Produktion von Panzern, Artilleriesystemen und Munition auch in Kooperationen und Technologietransfers weltweit engagiert, bspw. in den USA: dort gibt es eine Partnerschaft mit Lockheed Martin (Ticker: LMT), um in Europa eine ProduktionsstĂ€tte fĂŒr ATACMS- und Patriot PAC-3-Raketen aufzubauen. Dann machten jĂŒngst Schlagzeilen die Runde, wonach Rheinmetall kĂŒrzlich eine strategische Partnerschaft mit dem indischen Unternehmen Reliance Defence geschlossen hat, um in Indien eine ProduktionsstĂ€tte fĂŒr Sprengstoffe und Treibmittel fĂŒr mittel- und großkalibrige Munition einzurichten. Außerdem ist Rheinmetall nicht nur ein Exporteur von Fertigprodukten, sondern engagiert sich zunehmend in Joint Ventures und Technologietransfers, um lokale ProduktionskapazitĂ€ten in den PartnerlĂ€ndern aufzubauen. Dies ist besonders in LĂ€ndern wie Indien und Ungarn der Fall, wo die lokale Fertigung strategisch gefördert wird. Und vor dem Hintergrund eines Aktienkurses von knapp 2000 Euro pro StĂŒck ist meiner Meinung nach zudem nicht auszuschließen, dass das Management Rheinmetalls eher frĂŒher als spĂ€ter ĂŒber einen Aktiensplit nachdenkt, der statistisch auch noch einmal kurstreibend wirken könnte, wenn auch nicht ganz so stark wie man bei bspw. Tech-Titeln in den USA beobachten kann, aber immer noch ausreichend, um die Aktie zeitnah dann auch real ĂŒber die 2000 Euro Marke zu befördern. Rheinmetall Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswÀhlen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswÀhlen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

 Teil 4: Das große ETF Tutorial fĂŒr AnfĂ€nger: Vorteile, Risiken und wie einsteigenÂ

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.