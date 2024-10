Rio Tinto übernimmt Arcadium Lithium 📢

Rio Tinto (RIO.UK) hat beschlossen, Arcadium Lithium (ALTM.US) zu übernehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich vollständig in bar abgewickelt und hat einen geschätzten Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar. Arcadium Lithium ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Lithiumabbau und -verarbeitung. Prognosen zufolge entfallen derzeit 5 % des weltweiten Angebots an diesem Metall auf das Unternehmen, und einigen Analysen zufolge wird sein Anteil am Weltmarkt bis 2028 auf 6 % steigen. Das Unternehmen ist unter anderem in Argentinien, Kanada und Westaustralien tätig. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Durch die Fusion des Unternehmens mit Rio Tinto entsteht ein Mischkonzern mit einer der größten Lithiumproduktionsstätten der Welt. Für Rio Tinto bedeutet dies außerdem eine weitere Diversifizierung seines Portfolios mit zunehmender Präsenz auf dem Lithiummarkt. Darüber hinaus könnte aus Sicht des Unternehmens der in Argentinien tätige Teil des Arcadium-Lithium-Geschäfts von besonderem Interesse sein, da hier Synergien mit dem anderen Lithium-Projekt von Rio Tinto in der Region – dem Rincon-Lithium-Projekt – entstehen könnten. Die Bereitschaft, Arcadium zu übernehmen, ist ein antizyklischer Schritt, da Bergbauunternehmen in letzter Zeit starke Rückgänge verzeichneten, insbesondere im Lithiumbereich, wo der Markt weiterhin starke Überangebotssignale sendet. Trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds stellt dieser Schritt einen Versuch dar, sich für eine mögliche zukünftige Verbesserung des Marktes zu positionieren und gleichzeitig von den niedrigen Bewertungen der Bergbauunternehmen zu profitieren. Darüber hinaus könnte die Übernahme durch Rio Tinto die Entwicklungsperspektiven der Projekte von Arcadium Lithium verbessern, die das Unternehmen aufgrund von Problemen auf dem Lithiummarkt möglicherweise nicht allein finanzieren könnte. Obwohl das Angebot von Rio Tinto in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar deutlich unter einigen Bewertungen liegt, die den Wert von Arcadium Lithium auf 8,5 Milliarden US-Dollar schätzen, bedeutet dies immer noch einen Kaufpreis von 5,85 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von bis zu 90 % gegenüber dem Preis vom 4. Oktober (dem letzten Tag, bevor die Unternehmen bestätigten, dass sie Gespräche über das Angebot aufgenommen hatten) und gleichzeitig einem Aufschlag von mehr als 38 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Als Reaktion auf die heutigen Nachrichten stieg der Aktienkurs von Arcadium Lithium im vorbörslichen Handel um fast 32 % auf 5,56 US-Dollar. Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

