Robinhood-Aktien rutschen aufgrund regulatorischer Einigung ab 📉

Die Aktien von Robinhood Markets (HOOD.US) fielen heute um 12 %, nachdem das Unternehmen einer bedeutenden beh√∂rdlichen Einigung mit der FINRA zugestimmt hatte. Zwei Tochtergesellschaften von Robinhood werden etwa 30 Millionen US-Dollar (26 Millionen US-Dollar an Bu√ügeldern plus 3,75 Millionen US-Dollar an Kundenerstattungen) zahlen, um mehrere Verst√∂√üe gegen die Vorschriften zu beheben. ¬† Der Vergleich befasst sich mit mehreren regulatorischen Vers√§umnissen, darunter mangelhafte Protokolle zur Bek√§mpfung der Geldw√§sche, irref√ľhrende Angaben zu Praktiken bei der Ausf√ľhrung von Orders und eine unzureichende √úberwachung der Clearing-Technologie, die zu Dienstunterbrechungen w√§hrend des Volatilit√§tsanstiegs im Januar 2021 beitrugen. Zu den weiteren Vorw√ľrfen geh√∂ren die unzul√§ngliche √úberwachung von Werbeinhalten von Social-Media-Influencern und M√§ngel bei der Berichterstattung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dieser regulatorische Gegenwind hat die j√ľngste positive Dynamik der HOOD-Aktien umgekehrt, die vor dieser Entwicklung seit Jahresbeginn um 19 % gestiegen waren. W√§hrend der Vergleich Altlasten beilegt, die √ľber ein Jahrzehnt zur√ľckreichen, scheinen die Anleger besorgt √ľber m√∂gliche Auswirkungen auf den Ruf von Robinhood und die k√ľnftigen Kosten f√ľr die Einhaltung von Vorschriften zu sein. ¬† Robinhood Markets im Tageschart ¬† ¬† Die Aktien werden derzeit unter dem 100-Tage-SMA bei 40,72 $ gehandelt.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† BROKERWAHL 2025

