Die Aktie von Roblox (Ticker: RBLX), eine Online-Spieleplattform, auf der Nutzer eigene Computerspiele erstellen und mit anderen Nutzern spielen können, legte am Dienstag mehr als 4% auf Schlusskursbasis zu und das unter relativ hohem Volumen, mehr als 13 Millionen Stücke wurden gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 9 Millionen Stücke um – was war geschehen? Roblox und Google mit Immersive Ads Kooperation 🔴 Aktie schaut interessant aus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Roblox Handelsideen 🔴 Roblox Prognose & Ausblick ► Roblox WKN: A2QHVS | ISIN: US7710491033 | Ticker: RBLX Vorbörslich machte die Meldung die Runde, dass Roblox ein neues Format für Videowerbung auf seiner Gaming-Plattform einführt und eine Partnerschaft mit Google angekündigt, um das Wachstum seines aufstrebenden Werbegeschäfts anzukurbeln. Bei Google spricht man in diesem Zusammenhang von „Immersive Ads“, wodurch es in Roblox möglich wird, aktiven Benutzern programmgesteuert Anzeigeninhalte von Werbetreibenden bereitzustellen. Hierbei können sich Spieler bis zu 30 Sekunden lange Videowerbung ansehen und erhalten im Gegenzug für belohnte Videos Boosts, Lebenslinien oder Ressourcen in einem bestimmten Spiel. In den kommenden Wochen können Marken und Agenturen diese neue Form des Marketings entweder direkt oder über die Anzeigenplattform von Google erwerben, wodurch die Angebote von Roblox für eine größere Anzahl von Werbetreibenden verfügbar werden. Wie wir ausgehend von den letzten Quartalsberichten des Unternehmens wissen, hat Roblox eine starke Beteiligung und Monetarisierung verzeichnet, hat verstärkt Anstrengungen unternommen, sein Gesamtgeschäft mit Werbung zu erweitern, um von seiner großen Nutzerbasis der Gen Z zu profitieren, verzeichnete zum Ende des vierten Quartals 2024 auf seiner Plattform täglich 85,3 Millionen aktive Nutzer. Mit Blick auf die Aktie scheint mir diese zunehmend interessant für mittelfristige Engagements, aber eventuell auch kurzfristiger als Swing Trade: infolge der Google-News fand die Aktie nun zunächst einen Widerstand in Gefilden um 63 US-Dollar, den März-Hochs und dem volumengewichteten Durchschnittspreis, geankert auf die Hochs folgend auf die letzten Quartalszahlen. Kommt es zu einem Bruch höher, würden zeitnah weitere Aufschläge bis zunächst 65, eventuell gar 68 US-Dollar denkbar, in den kommenden sechs Monaten wäre gar ein erneuter Test der 2025er Jahreshochs in den Mid-70ziger Gefilden denkbar. Roblox Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

