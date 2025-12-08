Rohstoff News: Kaffee Preis fällt 2 % – Brasilien erhöht Produktion & EU entschärft Regulierung

Das Wichtigste in Kürze Kaffee Preis -2 %

EU-Regulierung verschoben

Brasilien erhöht Prognosen

Der Kaffee Preis rutscht heute um rund 2 % ab und fällt dabei unter die wichtige EMA100-Linie. Grund sind neue Produktionsschätzungen aus Brasilien sowie regulatorische Entwicklungen in der EU, die gemeinsam das Angebotsszenario entspannen. Diese Rohstoff News zeigen, warum die jüngste Korrektur beim Kaffee überraschend stark ausfällt und wie es weitergehen könnte. ► Kaffee WKN: A0G9EZ | ISIN: US6289851031 | Ticker: COFFEE ⭐ Key Takeaways Kaffee Preis -2 %: Rückgang unter die EMA100 signalisiert technisches Schwächesignal. EU-Regulierung verschoben: Entlastung durch Aufschub der EUDR sorgt für weniger Versorgungsängste. Brasilien erhöht Prognosen: Conab erwartet höhere Ernte → zusätzliches Angebot drückt Preise. ☕ Kaffee Preis fällt unter EMA100 – Warum der Markt nachgibt 📉 Die heutigen Rohstoff News zeigen einen deutlichen Rücksetzer im Coffee-Futures-Markt: Kaffee Preis -2 %

Bruch der 100-Tage-EMA (EMA100)

Trendtechnisch ein erstes Warnsignal für mögliche weitere Schwäche Der Auslöser: Eine Kombination aus verbesserten globalen Angebotsaussichten und politisch-regulatorischer Entspannung. EU-Regulierung verschoben – EUDR-Postponement bringt Marktentlastung 🌿 Die EU hat die Einführung der neuen Entwaldungsverordnung (EUDR) verschoben und eine gezielte Überarbeitung zugesagt. Warum das wichtig ist: Die ursprüngliche Gesetzgebung hätte Lieferketten stark belastet

Risiko von Versorgungsengpässen und Preissteigerungen

Der Aufschub nimmt Druck aus dem Markt → Angebot erscheint sicherer ➡️ Marktteilnehmer reagierten mit Verkäufen, da das Risiko knapper Versorgung sinkt. Brasilien meldet höhere Kaffeeproduktion – Angebot steigt 🚜 Die brasilianische Agrarbehörde Conab erhöhte ihre Prognose für 2025/26 deutlich: 56,5 Mio. Säcke (+4,3 % YoY)

Drittgrößte Ernte aller Zeiten Interessant: Die Zahlen weichen stark von der USDA-Schätzung ab: USDA: 63 Mio. Säcke

Arabica: –13,6 % (auf 38 Mio.)

Robusta: +19 % → Rekord: 25 Mio. Säcke Trotz Unterschiede herrscht Konsens über günstige Wetterbedingungen, die eine Erholungsphase des globalen Angebots unterstützen. ➡️ Mehr Angebot = Druck auf den Kaffee Preis. 🧾 Fazit: Kaffee Preis unter Druck – Angebotsüberschuss dominiert kurzfristig Der Rückgang beim Kaffee Preis ist das Ergebnis einer doppelten Entlastung: Regulatorische Risiken in der EU nehmen ab Brasilianische Produktionsprognosen steigen Beides nimmt dem Markt den Preisdruck und deutet kurzfristig auf ein stabileres oder sogar überversorgtes Umfeld hin. Für Trader und Rohstoffanleger bleibt die technische Marke der EMA100 entscheidend: Unterhalb → Risiko weiterer Rücksetzer

Oberhalb → mögliche Stabilisierung

