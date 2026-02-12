Rohstoff News: Kakao Preis fällt auf 2-Jahres-Tief

🍫 Rohstoff News: Kakao Preis fällt auf tiefstes Niveau seit 2023

Der Kakao Preis steht massiv unter Druck. ICE-Kakaofutures (COCOA) sind auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023 gefallen und notieren aktuell bei rund 3.750 USD je Tonne. Steigende Lagerbestände, verbesserte Wetterbedingungen in Westafrika und eine schwächere Nachfrage belasten den Markt deutlich.

In den aktuellen Rohstoff News zeichnet sich damit eine klare Verschlechterung der fundamentalen Lage am Kakaomarkt ab – begleitet von einer zunehmenden Short-Positionierung institutioneller Marktteilnehmer.

► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA

Drei Key Takeaways zum Kakao Preis

Fundamentale Schwäche: Steigende Lagerbestände und bessere Wetterbedingungen belasten die Angebotsseite. Bearishe Positionierung: Spekulanten bauen Netto-Shorts weiter aus, Open Interest steigt deutlich. Abwärtsrisiko dominiert: Ohne positiven fundamentalen Impuls bleibt der Druck auf Kakao bestehen – Short Squeeze nur bei unerwartetem Angebotsschock möglich.

Fundamentale Lage: Mehr Angebot, schwächere Nachfrage

Die beiden größten Exporteure Ghana und Côte d’Ivoire liefern entscheidende Signale für den Markt:

In Côte d’Ivoire sind die kumulierten Hafenanlieferungen seit Beginn der Saison 2025/26 (1. Oktober) um 4,5 % auf 1,263 Mio. Tonnen gefallen.

Gleichzeitig deuten steigende Lagerbestände auf ein komfortableres Angebotsniveau hin.

Verbesserte Wetterbedingungen in Westafrika reduzieren kurzfristige Produktionsrisiken.

Diese Kombination aus höherem Angebot und nachlassender Nachfrage hat eine breite Liquidation von Long-Positionen ausgelöst.

📉 COT-Report: Spekulanten bauen Short-Positionen aus

Der aktuelle CoT-Bericht (Stand 3. Februar 2026) unterstreicht den bearischen Trend beim Kakao Preis:

Managed Money (Spekulanten)

Long: 22.079 Kontrakte

Short: 32.409 Kontrakte

Netto: ca. –10.000 Kontrakte

Die Zahl der Short-Positionen stieg stärker als die der Longs – ein klares Zeichen für zunehmende Abwärtswetten.

Commercials (Produzenten / Verarbeiter)

Long: 37.291

Short: 52.859

Typisches Hedging-Profil bei erhöhten Preisen

Open Interest steigt

Das Open Interest kletterte auf 160.254 Kontrakte (+10.857). Das deutet auf frisches Kapital im Markt hin – nicht nur Positionsrotation, sondern neue Engagements im Abwärtstrend.

Marktstruktur: Polarisierung nimmt zu

Der Kakaomarkt befindet sich in einer Phase zunehmender Polarisierung:

Spekulative Marktteilnehmer setzen verstärkt auf fallende Kurse.

Produzenten sichern sich durch Short-Hedges ab.

Die Positionierung ist klar defensiv / bearish.

Sollte es jedoch zu einem unerwarteten Angebotsschock kommen (z. B. Wetterumschwung), könnte die hohe Short-Quote kurzfristig das Risiko eines Short Squeeze erhöhen.

🔍 Technische Lage des Kakao Preises

Charttechnisch notiert COCOA im Tageschart klar im Abwärtstrend. Der Bruch wichtiger Unterstützungen verstärkt den Verkaufsdruck.

Die Kombination aus steigender Netto-Short-Positionierung, wachsendem Open Interest und schwächeren Fundamentaldaten spricht aktuell für anhaltenden Druck auf den Kakao Preis.

Fazit: Kakao Preis bleibt unter Druck

Die aktuellen Rohstoff News zeigen eine klare Verschlechterung der Fundamentaldaten am Kakaomarkt. Steigende Bestände, verbesserte Produktionsbedingungen in Westafrika und zunehmende Short-Positionen institutioneller Anleger sprechen kurzfristig für weiteren Abwärtsdruck.

Solange sich das Angebotsbild nicht deutlich verschlechtert oder die Nachfrage überraschend anzieht, bleibt der Kakao Preis technisch wie fundamental angeschlagen.

Kakao Rohstoff Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!