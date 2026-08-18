Rohstoffe Aktuell: Goldpreis, Ölpreis & Industriemetalle im Fokus 📊

Bei Rohstoffe Aktuell zeigt sich der Rohstoffmarkt im aktuellen Handel zwei geteilt. Während Agrarwerte wie Orangensaft (+3,18 %) und Zucker (+2,67 %) kräftige Gewinne verbuchen, stehen die großen Leitrohstoffe an den Weltbörsen vor entscheidenden Weichenstellungen. Der Goldpreis behauptet sich trotz kurzfristiger Renditeanstiege bei US-Anleihen in der Nähe der Marke von 4.400 USD pro Unze. Zeitgleich hält die geopolitische Lage im Nahen Osten den Ölpreis auf hohem Niveau. Extrem hohe Bewertungen bei Industriemetallen wie Kupfer und anhaltender Druck auf dem Gasmarkt komplettieren das Marktumfeld.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

Goldpreis als Krisenschutz: Trotz kleinerer Korrekturen bleibt der Goldpreis bei knapp 4.391 USD je Unze ein gefragter sicherer Hafen gegen mögliche Inflations- und Geopolitikrisiken.

Ölpreis durch Geopolitik gestützt: Spannungen rund um die Straße von Hormus und drohende US-Sanktionen stützen den Ölpreis (WTI über 84 USD) und schaffen ein mögliches bullisches Szenario Richtung 90 USD.

Kupfer-Squeeze & Gas-Abwertungsdruck: Kupfer profitiert von physischer Knappheit und US-Zollspekulationen, während Erdgas unter Rekordvorräten leidet, jedoch mögliche Impulse durch LNG-Engpässe erhalten könnte.

📊 Marktsituation: Rohstoffe Aktuell im Überblick

Der breite Rohstoffsektor spiegelt derzeit eine deutliche Kluft zwischen langfristigen Extrembewertungen und kurzfristigen Gewinnmitnahmen wider.

Während Industrie- und Edelmetalle im Vergleich zu ihren 5-Jahres-Durchschnitten stark überkaufte Niveaus aufweisen (Kupfer +3,19σ, Gold +3,11σ), führte eine jüngste Festigung des US-Dollars zu leichten Korrekturen bei Silber (-1,10 %) und Platin (-1,36 %). Ein anhaltender Anstieg der US-Anleiherenditen bremste den Goldpreis vorübergehend unter der Marke von 4.400 USD pro Unze ein. Auf dem Energiemarkt sorgt die kritische Lage an der Straße von Hormus sowie Angriffe auf Raffinerien in Saudi-Arabien jedoch weiterhin für eine hohe Risikoprämie beim Ölpreis.

🏗️ Kupfer: Historische Überbewertung trifft auf physischen Squeeze

Der Spotpreis für Kupfer pendelt bei 14.008 USD pro Tonne, nachdem zuvor Testläufe in Richtung 14.400 USD stattfanden. Trotz einer leichten Wochenkonsolidierung (-0,53 %) beläuft sich die Jahresrendite (YTD) auf +12,52 % und über die letzten zwölf Monate auf beeindruckende +44,68 %.

🔍 Physische Lieferengpässe & US-Zollspekulationen

Hauptursache für die extreme Stärke ist eine beispiellose Verknappung am physischen Markt. Importeure leiten massiv Ware in die USA um, um möglichen Einfuhrzöllen der US-Regierung unter Donald Trump zuvorzukommen. Dies führte an der LME zu einer extremen Backwardation: Der Kassapreis überstieg den 3-Monats-Kontrakt zeitweise um 400 bis 500 USD pro Tonne.

Zeithorizont Z-Score (Standardabweichung) Markteinschätzung Z1Y (1 Jahr) +1,25 Moderat überkauft Z2Y (2 Jahre) +1,80 Deutlich überkauft Z5Y (5 Jahre) +3,17 Extrem historisch überbewertet

🔮 Szenarien für den Kupferkurs

Mögliches bullisches Szenario: Ein Durchbrechen des Widerstands bei 14.200 USD ermöglicht eine mögliche Rallye Richtung 14.800 USD, sofern die physische Knappheit anhält.

Mögliches bärisches Szenario: Ein Absinken unter die Unterstützung bei 13.650 USD (SMA50) könnte Gewinnmitnahmen mit einem möglichen Kursziel von 13.000 USD auslösen.

🥇 Goldpreis: Absicherung gegen geopolitische und Inflationsrisiken

Der Goldpreis notiert am Spotmarkt bei rund 4.391 USD pro Unze. Auf Monatsbasis verzeichnet das Edelmetall ein Plus von 9,51 %, während die 12-Monats-Rendite bei +32,38 % liegt.

🏛️ Makroökonomische Treiber & Zinsumfeld

Trotz gestiegener Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen bleibt die Nachfrage nach dem Goldpreis hoch. Anleger deuten die steigenden Renditen als Warnzeichen für eine tiefsitzende Inflation, die durch den Nahost-Konflikt und die US-Staatsverschuldung angefacht wird. Neben Zentralbankkäufen (rund 300 Tonnen im 2. Quartal) verzeichnen auch ETF-Fonds wieder kontinuierliche Zuflüsse.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Historische Z-Score-Bewertung für Gold

Der langfristige Z-Score (Z5Y) liegt bei +3,11, was nach einer Phase der Sommer-Stabilisierung auf eine erneute mögliche Überhitzung hindeutet.

🔮 Szenarien für den Goldpreis

Mögliches bullisches Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch über 4.450 USD öffnet den Weg für einen möglichen Test der Zone zwischen 4.500 USD und 4.600 USD pro Unze.

Mögliches bärisches Szenario: Fällt der Goldpreis unter 4.300 USD, droht ein möglicher Rücksetzer auf die SMA50-Haltezone bei ca. 4.150 USD.

🛢️ Ölpreis (WTI): Geopolitische Pattsituation stützt die Notierungen

Der Ölpreis der Sorte WTI notiert leicht oberhalb der Marke von 84 USD pro Barrel. Seit Jahresbeginn weist Rohöl ein Plus von +47,26 % auf und zählt damit zu den stärksten Vermögenswerten bei Rohstoffe Aktuell.

🌐 Nahost-Spannungen & Kraftstoff-Squeeze

Das Ausbleiben einer Einigung zwischen den USA und dem Iran sowie Drohungen bezüglich einer Blockade der Straße von Hormus halten die Risikoprämie hoch. Zudem zeigt sich auf dem US-Kraftstoffmarkt ein extremer Spread: Der Aufschlag von Diesel gegenüber Rohöl stieg auf über 100 USD pro Barrel.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔮 Szenarien für den Ölpreis

Mögliches bullisches Szenario: Ein Durchbrechen der Widerstandszone bei 88,00–90,00 USD könnte bei einer Eskalation im Nahen Osten eine mögliche Dynamik bis 95,00 USD freisetzen.

Mögliches bärisches Szenario: Ein Rutsch unter die Marke von 80,00 USD ebnet den Weg für einen möglichen Test der SMA50-Unterstützung bei 78,40 USD.

🔥 Erdgas (NATGAS): Angebotsoverhang trifft auf LNG-Sorgen

Der US-Erdgaspreis (NATGAS) notiert bei 2,692 USD/MMBtu. Auf Jahressicht (YTD) verzeichnet der Rohstoff einen Einbruch von -26,08 %, was die hohe heimische Schiefergasproduktion widerspiegelt.

🌍 Binnen-Überangebot vs. Globale LNG-Risiken

Während hohe Lagerbestände in den USA die Notierungen drcontent, sorgen Vorfälle im Nahen Osten für geopolitische Unruhe auf den globalen LNG-Märkten. Ein Schiffsangriff nahe der Straße von Hormus verteuerte europäisches TTF-Gas auf 62 EUR/MWh, was mögliche mittelbare Impulse für US-Exportkapazitäten mit sich bringt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔮 Szenarien für Erdgas

Mögliches bullisches Szenario: Ein Ausbruch über 2,80 USD und die Nackenlinie eines möglichen umgekehrten Kopf-Schulter-Musters (iH&S) könnte eine Eindeckungswelle Richtung 3,00–3,40 USD auslösen.

Mögliches bärisches Szenario: Fällt der Kurs unter 2,50 USD, droht eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis auf 2,20 USD oder 2,00 USD.

🎯 Fazit & Expertenfazit von Jens Klatt

Die aktuellen Entwicklungen bei Rohstoffe Aktuell demonstrieren das Zusammenspiel aus physischen Engpässen, Zinsängsten und geopolitischen Krisen. Während der Goldpreis und der Ölpreis von strukturellen Unsicherheiten profitieren, zeigen Kupfer und Erdgas, wie stark logistische Faktoren die Preise beeinflussen können.

Expertenfazit von Jens Klatt:

„Der Rohstoffsektor präsentiert sich im Jahr 2026 als extrem dynamisches Spielfeld. Beim Goldpreis sehen wir trotz strammer US-Renditen eine beachtliche relativen Stärke. Anleger nutzen Gold nicht mehr nur als Zins-Alternative, sondern als essenziellen Schutzschild gegen geopolitische Verwerfungen und ausufernde US-Schulden. Ein nachhaltiges Halten der Zone um 4.300 USD ist bullisch zu werten. Beim Ölpreis bleibt die Straße von Hormus das sprichwörtliche Pulverfass. Das enorme Spread-Niveau beim Diesel zeigt, dass die Raffinerie-Kapazitäten auf Kante genäht sind. Wer hier short geht, wettet gegen eine anhaltende geopolitische Risikoprämie. Für Trader gilt bei Rohstoffe Aktuell: Achten Sie bei WTI genau auf die Ausbruchszone um 88 USD. Sollte diese fallen, ist der Weg gen 95 USD frei. Bei Kupfer mahnt der Z-Score von über +3,10 zwar zur Vorsicht, doch solange die physische Backwardation anhält, behalten die Bullen das Heft des Handelns in der Hand.“

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❓ FAQ zu Goldpreis, Ölpreis und Rohstoffe Aktuell

Warum bleibt der Goldpreis trotz steigender US-Anleiherenditen stark?

Der Goldpreis wird derzeit primär durch geopolitische Bedenken im Nahen Osten, Zentralbankkäufe und Sorgen vor langfristig hoher Inflation gestützt, was den Zinsnachteil möglichwerweise ausgleicht.

Welche Faktoren beeinflussen den Ölpreis bei Rohstoffe Aktuell am stärksten?

Der Ölpreis reagiert extrem empfindlich auf die geopolitische Lage im Nahen Osten, Drohungen bezüglich einer Blockade der Straße von Hormus sowie die hohe Nachfrage nach Mitteldestillaten (Diesel).

Ist der Kupferpreis derzeit überbewertet?

Statistische Indikatoren (Z-Score von +3,17 auf 5-Jahres-Sicht) signalisieren eine deutliche Überbewertung. Die physische Verknappung durch US-Importwellen stützt den Markt jedoch weiterhin.