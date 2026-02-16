S&P 500 Prognose: Börse aktuell mit starkem Gewinntrend

Die Börse aktuell zeigt sich robust: Die Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 untermauert die Widerstandsfähigkeit der US-Unternehmen. Doch für die S&P 500 Prognose reicht solides Wachstum allein nicht mehr aus. Bei erhöhten Bewertungen zählen Qualität, Nachhaltigkeit und Margenstärke.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

Mit 74 % der Unternehmen im S&P 500, die bereits Zahlen vorgelegt haben (Stand: 13. Februar, Quelle: FactSet), ergibt sich ein klares Bild: Die Gewinn- und Umsatzdynamik bleibt breit abgestützt – doch der Bewertungsmaßstab ist hoch.

Quartalszahlen im Überblick: Breite Stärke im S&P 500

74 % der Unternehmen übertreffen die EPS-Erwartungen

73 % schlagen die Umsatzprognosen

Gewinnwachstum Q4 2025: +13,2 % im Jahresvergleich

Umsatzwachstum Q4 2025: +9,0 % im Jahresvergleich (stärkstes Wachstum seit Q3 2022)

Sollte sich dieses Gewinnwachstum bestätigen, wäre es das fünfte Quartal in Folge mit zweistelligen Zuwächsen. Für die S&P 500 Prognose bedeutet das: Der Gewinnzyklus befindet sich weiterhin im Expansionsmodus.

Besonders bemerkenswert ist die Umsatzdynamik. Die Schätzungen wurden kontinuierlich nach oben revidiert – von 6,5 % Ende September über 7,8 % Ende Dezember auf aktuell 9,0 %. Steigende Revisionen sind ein konstruktives Signal für die Börse aktuell.

Quelle: Fact Set

Treiber der positiven Entwicklung

Seit Ende Dezember kamen die stärksten Impulse aus:

Information Technology

Umsatzwachstum: 20,6 % (zuvor 17,9 %)

Positive Impulse u. a. von Apple, Microsoft und Super Micro Computer

Health Care

Wachstum: 10,3 % (zuvor 9,0 %)

Starke Beiträge von Eli Lilly, CVS und Cigna

Communication Services

Wachstum: 12,2 % (zuvor 10,2 %)

Getragen durch Alphabet und Meta

Industrials

Wachstum: 7,8 % (zuvor 5,8 %)

Positive Überraschungen u. a. bei Boeing, RTX und Caterpillar

Neun von elf Sektoren verzeichnen Gewinnwachstum im Jahresvergleich. Rückgänge konzentrieren sich auf zyklische Bereiche wie Konsumgüter und Energie.

Qualität der Überraschungen: Weniger Beats, aber solide Margen

Die Beat-Rate liegt mit 74 % leicht unter dem 5-Jahres-Durchschnitt (78 %) und dem 10-Jahres-Durchschnitt (76 %).

Die durchschnittliche positive Gewinnüberraschung beträgt +7,2 % und bewegt sich damit nahe historischer Normen.

Das spricht für realistische Erwartungen – weniger „Überraschungseffekt“, aber stabile operative Qualität. Für die S&P 500 Prognose ist das entscheidend, da Märkte bei hohen Bewertungen besonders sensibel auf Enttäuschungen reagieren.

Bewertung: Die größte Herausforderung für die Börse aktuell

Das Forward-KGV des S&P 500 liegt bei 21,5.

Zum Vergleich:

5-Jahres-Durchschnitt: 20,0

10-Jahres-Durchschnitt: 18,8

Investoren zahlen also einen Aufschlag für Qualität und Planbarkeit.

Das Problem: Die Konsensschätzungen gehen davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe von 2026 schrittweise normalisiert (8,7 %, 7,9 %, 7,3 %, 7,4 % im Jahresvergleich über die Quartale hinweg).

Normalisierung bei einem KGV von über 21 bedeutet: Die Fehlertoleranz sinkt.

Ausblick 2026: Ambitionierte Erwartungen

Erwartetes Gewinnwachstum Q1 2026: +11,1 % im Jahresvergleich

Q2 2026: +14,9 %

Gesamtjahr 2026: +14,4 %

Diese Zahlen setzen voraus, dass Margen stabil bleiben und Umsätze weiter zulegen.

Für die S&P 500 Prognose ergibt sich damit ein klares Bild:

Solange Gewinn- und Umsatzdynamik intakt bleiben, ist das Bewertungsniveau argumentierbar. Sollte das Momentum jedoch nachlassen, könnte die Börse aktuell empfindlich reagieren.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Einordnung (US500, Tageschart)

Der Index bleibt technisch im übergeordneten Aufwärtstrend. Rücksetzer werden bislang gekauft. Entscheidend bleibt, ob fundamentale Stärke das Bewertungsniveau weiter rechtfertigen kann.

Fazit zur S&P 500 Prognose

Die laufende Berichtssaison bestätigt eine robuste Gewinnphase mit beschleunigtem Umsatzwachstum. Die Börse aktuell profitiert von breiten positiven Überraschungen und starken Technologiesektoren.

Gleichzeitig signalisiert das hohe Bewertungsniveau:

Nicht nur gute Zahlen zählen – sondern wiederholbare, nachhaltige Cashflows.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Fundamentaldaten stark genug sind, um die Bewertungsprämie im S&P 500 zu tragen.

