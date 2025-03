⏫S&P 500 legt vor VPI um 0,5 % zu

Die verbesserte Marktstimmung ermöglicht eine gewisse Erholung der Verluste an der Wall Street vor der Veröffentlichung um 13:30 Uhr dt. Zeit🚨💡 Die US-amerikanischen Verbraucherpreisindex-Inflationsdaten für Februar werden diese Woche der wichtigste makroökonomische Bericht sein. Während sich die ganze Welt derzeit auf Zölle, die wirtschaftliche Unsicherheit in den USA und einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine konzentriert, könnten Inflationsfragen einen enormen Einfluss auf die Geldpolitik der Fed haben, die weiterhin einen großen Einfluss auf den Dollar hat. Was ist vom heutigen Verbraucherpreisindex-Bericht zu erwarten? Markterwartungen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Markt geht ganz klar davon aus, dass die Inflation nach mehreren Monaten des jüngsten Wachstums auf 2,9 % im Jahresvergleich sinken wird

Inflations-Futures deuten auf einen Wert von 2,9 % hin (es sei jedoch daran erinnert, dass dies auch im Januar der Fall war)

Die zugrunde liegenden Faktoren deuten darauf hin, dass die Inflation nicht steigen sollte, es sei denn, es gibt einen größeren monatlichen Anstieg als 0,5 % im

Gleichzeitig wird dieser Bericht jedoch zeigen, dass die Inflation auf einem erhöhten Niveau bleibt

Es wird ein leichter Rückgang der Kerninflation von 3,3 % im Jahresvergleich auf 3,2 % erwartet

Die monatliche Inflation wird nach dem jüngsten sehr starken Anstieg von Bedeutung sein. Das Tempo des Preisanstiegs wird sich voraussichtlich auf 0,3 % im Monatsvergleich verlangsamen, nach dem letzten Anstieg von etwa 0,5 %

Die Fed bleibt bei ihrer Ansicht, dass die Inflation im Rahmen der Erreichung des Inflationsziels 0,2 % im Monatsvergleich nicht wesentlich überschreiten darf. Die Inflation ist in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 0,25 % gestiegen, während sie in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 0,26 % gestiegen ist.

Erwartet wird auch ein Anstieg der monatlichen Kerninflation um 0,3 % Jüngste Berichte über Umfragen unter Unternehmern in den USA deuten auf einen wachsenden Preisdruck hin, der sich bald auf die Aufrechterhaltung einer hohen Inflation über einen längeren Zeitraum auswirken könnte. Quelle: Macrobond, XTB Es sei daran erinnert, dass wir zuvor einen enormen Anstieg der monatlichen Inflation verzeichneten, der durch die Inflation bei den Mieten und die Gas- und Strompreise verursacht wurde. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Theoretisch sollten wir im Februar angesichts des Rückgangs der Öl- und Kraftstoffpreise einen negativen Einfluss der Kraftstoffinflation sehen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Inflation der Dienstleistungen bleibt ein Rätsel, da sie sich in letzter Zeit deutlich verlangsamt hat, aber der ISM-Preis-Subindex deutet darauf hin, dass weitere Rückgänge bereits begrenzt sein könnten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Worauf sollte man sonst noch achten? Die BLS erhöht das Gewicht von Waren gegenüber Dienstleistungen in der Inflation, was schwerwiegende Folgen haben könnte, wenn weiterhin Zölle auf ausländische Produkte erhoben werden

Die BLS erhöht den Anteil der Autoinflation am VPI, was erhebliche Folgen haben könnte, wenn sich die Preise erholen

Die BLS verringert leicht das Gewicht der Mietinflation, was einen Rückgang der Kerninflation unterstützen könnte, wenn sich der aktuelle Trend fortsetzt

Die Lebensmittelpreise könnten sich weniger stark auf die Inflation auswirken. Der Anstieg der Eierpreise, die in den letzten Monaten erheblich gestiegen sind, hat sich verringert

Erwartet werden weitere Preisrückgänge im Kernsektor der Dienstleistungen, wie z. B. bei Hotelpreisen, Flugtickets und Kfz-Versicherungen Die Preise für Gebrauchtwagen sind gefallen, was sich auch in der Inflation im Februar widerspiegeln sollte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Die Inflation der Mieten ist nach wie vor die größte Kategorie in Bezug auf die Beiträge. Case Shiller deutet zwar auf ein Ende des Rückgangs in dieser Kategorie hin, gleichzeitig fallen jedoch die neuen Mietpreise sehr stark, was den weiteren Rückgang der allgemeinen Mietinflation möglicherweise ausgleicht. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Wie wird der Markt reagieren? Die heutigen Daten werden die Einschätzung der Fed zur Inflationssituation wahrscheinlich nicht ändern. Natürlich sollte dieser Bericht viel besser ausfallen als der vom Januar, obwohl gleichzeitig die ersten Auswirkungen der Zölle auf die Inflationssituation berücksichtigt werden müssen, wenn auch derzeit in sehr begrenztem Umfang. Die größten Auswirkungen auf die Inflation werden voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres sichtbar werden. Wenn die heutige Lesung einen Rückgang der Inflation oder einen stärkeren Rückgang der Inflation als erwartet zeigt, besteht die Chance auf eine weitere Belebung der Wall Street, um Verluste auszugleichen. Eine niedrigere Inflation wäre ein Vorbote möglicher zukünftiger Zinssenkungen, die noch ungewiss sind. Powell wies in seiner letzten Rede darauf hin, dass die Inflation weiterhin hoch und der Arbeitsmarkt stark ist, was theoretisch die Möglichkeit von Zinssenkungen im Moment ausschließt. Wenn die Inflation jedoch schneller sinkt, besteht auch die Möglichkeit einer schnelleren Reaktion der Fed. Derzeit sind drei Zinssenkungen der Fed eingepreist, wobei die erste in diesem Jahr im Juni erfolgen soll. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Der S&P 500 / US500 hat seit Anfang des Jahres etwa 5 % verloren und über 8 % seit seinem historischen Höchststand. Die Rückgänge sind definitiv auf die Mag7-Gruppe zurückzuführen, die seit Anfang des Jahres 15 % ihres Wertes verloren hat. Derzeit wird die sehr wichtige Unterstützung des S&P 500 / US500, die durch das 161,8-Retracement des letzten Aufwärtsimpulses und das 5600-Niveau bestimmt wird, getestet. Gleichzeitig wird die Spanne der zuvor größten Korrektur im Aufwärtstrend getestet. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei etwa 5670-5700, wo sich auch ein 23,6-Retracement des gesamten letzten Abwärtsimpulses und der 250-Session-Durchschnitt befinden. Dieses Niveau ist entscheidend – wenn es wieder darüber steigt, wird sich das Aufwärtsszenario erneut abspielen. Wenn nicht, ist eine Wiederholung von 2022 möglich, als der 250-Handelstage-Durchschnitt für mehr als ein Jahr durchbrochen wurde. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

