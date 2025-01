⏫S&P 500 steigt um 1,3 % durch VPI-Daten

Niedrigere Kerninflation befeuert Wetten auf Zinssenkungen der Fed Der heutige Verbraucherpreisindex-Bericht lieferte eine weitere negative Überraschung und wiederholte die gestrigen Daten des Erzeugerpreisindex. Der Gesamt-VPI stieg erwartungsgemäß auf 2,9 % im Jahresvergleich und 0,4 % im Monatsvergleich, aber die Kernindikatoren lagen unter den Prognosen und unter den zuvor gemessenen Werten. Die Kerninflation ging im Jahresvergleich von zuvor 3,3 % auf 3,2 % zurück, während die monatliche Zahl einen Anstieg von 0,2 % verzeichnete, verglichen mit den erwarteten 0,3 %. Die Kerninflation ist eine Schlüsselkennzahl für die Federal Re erve, da sie die volatilsten Komponenten wie Energie- und Lebensmittelpreise herausrechnet.

Der höhere Gesamt-VPI ist in erster Linie auf die minimalen negativen Auswirkungen der Kraftstoffpreise zurückzuführen. In den letzten Monaten haben die Kraftstoff- und Autopreise die Inflation gedämpft. Dieser negative Beitrag ist jedoch jetzt minimal. Es ist denkbar, dass wir bereits im Januar einen positiven Beitrag der Kraftstoffpreise sehen werden. Andererseits darf man nicht vergessen, dass dies mit der Volatilität der Rohstoffpreise zusammenhängt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die negativen Auswirkungen der Kraftstoff- und Autopreise sind inzwischen marginal. Andererseits sehen wir weiterhin einen abnehmenden Einfluss der Inflation bei Unterkünften, was dazu beiträgt, die Kerninflation einzudämmen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Eine positive Entwicklung ist der Rückgang der Dienstleistungsinflation, einschließlich der Inflation für Unterkünfte. Natürlich sind beide Werte im Vergleich zu den Werten im Zeitraum 2010–2020, die bei fast 2 % lagen, immer noch sehr hoch. Darüber hinaus gibt der starke Anstieg des Preis-Subindex aus dem ISM-Dienstleistungsbericht Anlass zur Sorge, dass die Inflation in naher Zukunft wieder anziehen könnte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XT Marktreaktion Der Markt reagiert mit großer Euphorie. EURUSD steigt und testet den Wert von 1,0350, obwohl das Währungspaar zu Beginn dieser Woche unter 1,0200 gefallen war Dies ist auf die Einpreisung einer vollständigen Zinssenkung in der ersten Hälfte dieses Jahres zurückzuführen, während der Markt zuvor erst im September mit der ersten Senkung rechnete. Neben einer Senkung in der ersten Jahreshälfte preist der Markt auch eine Senkung am Ende des Jahres mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % ein. Dennoch könnte die Inflation in naher Zukunft angesichts der Energie- und Lebensmittelpreise, die stark von der künftigen Politik Trumps abhängen könnten, sehr volatil sein. Der S&P 500 / US500 erholt sich heute um mehr als 1 %, kurz bevor der Handelstag eröffnet wird. Dies ist der dritte potenzielle Tag mit Gewinnen für den Index-Futures-Kontrakt. Wir sehen auch den größten Anstieg der Anleihepreise seit langer Zeit. Der US500 nähert sich der 6.000-Punkte-Marke, muss aber zunächst die fallende Trendlinie und das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level deutlich überschreiten. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

