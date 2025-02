S&P 500 und GOLD fallen nach US-CPI-Bericht um 1 % 📉

GOLD und S&P 500 / US500 als Verm√∂genswerte, die normalerweise auf signifikante Ver√§nderungen des US-Dollar-Index (USDIDX) sowie steigende Renditen f√ľr US-Staatsanleihen reagieren, werden durch eine h√∂here Risikoaversion und einen erstarkenden US-Dollar nach einem hei√üeren als erwarteten Januar-CPI-Bericht unter Druck gesetzt. Die 10-Jahres-Renditen steigen heute um fast 10 Basispunkte auf 4,64 %, da die Trader in diesem Jahr nur eine Zinssenkung der Fed erwarten. GOLD setzt heute seinen R√ľckgang fort und f√§llt von 2950 $ pro Unze auf jetzt fast 2872 $. Sowohl der YoY/im Monatsvergleich als auch der Kern-VPI f√ľr die USA im Januar fielen deutlich h√∂her aus als erwartet. Als n√§chstes verschieben die Trader die erwartete Zinssenkung der Fed von September 2025 auf Dezember 2025 vor dem US-Inflationsbericht. Quelle: xStation5¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Au√üerdem verliert der S&P 500 / US500 fast 1 % und f√§llt auf 6030‚Äď6040 Punkte vor der Er√∂ffnung des US-Aktienmarktes. Wir k√∂nnen auch eine viel schw√§chere Stimmung auf dem Kryptow√§hrungsmarkt beobachten, wobei der Bitcoin-Preis nach dem US-Verbraucherpreisindex von 97.000 $ auf 95.000 $ f√§llt. Quelle: xStation5 USDIDX legt nach dem US-Verbraucherpreisindex zu und spiegelt die steigenden kurz- und langfristigen Renditen von US-Staatsanleihen wider. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

