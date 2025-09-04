Salesforce Aktie nach Zahlen – Aktien kaufen oder vorsichtig bleiben? ☁️

Einleitung Die Salesforce Aktie hat nach den jüngsten Quartalszahlen für gemischte Reaktionen gesorgt. Zwar überzeugten Gewinn und Umsatz, doch der Ausblick blieb hinter den Erwartungen zurück. Anleger fragen sich: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Salesforce Aktien zu kaufen, oder ist Zurückhaltung besser angebracht? ► Salesforce | WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker: CRM ✅ Drei Key Takeaways 📊 Solide Zahlen, aber verhaltener Ausblick Gewinn je Aktie: 2,91 USD (Erwartung: 2,78 USD)

Umsatz: 10,24 Mrd. USD (+10 % YoY, Erwartung: 10,14 Mrd. USD)

Prognose Q3: 2,84–2,86 USD Gewinn je Aktie, Umsatz 10,24–10,29 Mrd. USD (am unteren Ende der Analystenschätzungen) 🤖 KI-Investitionen & neue Produkte Salesforce investiert stark in KI und vermarktet die Agentforce-KI , die Kundenservice automatisiert – bereits 6.000 Verträge abgeschlossen

Gleichzeitig Übernahme von Informatica für 8 Mrd. USD angekündigt

Erhöhte Preise für bestimmte Produkte als zusätzlicher Umsatztreiber ⚠️ Technische & fundamentale Schwäche Aktie handelt unter der 200-Tage-Linie – charttechnisch angeschlagen

Umsatzwachstum nur noch im einstelligen Bereich

Verhältnis Unternehmenswert/Freier Cashflow auf 10-Jahres-Tief wegen Befürchtungen einer KI-Disruption 📊 Fundamentaldaten zur Salesforce Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 2,91 USD (+5 % YoY) Umsatz 10,24 Mrd. USD (+10 % YoY) Prognose Q3 Umsatz 10,24–10,29 Mrd. USD Jahresprognose Gewinn 11,33–11,37 USD je Aktie Charttechnik Unter 200-Tage-Linie Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: Salesforce Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Salesforce Aktie zeigt ein zweischneidiges Bild: Solide Ergebnisse, verstärkte KI-Investitionen und strategische Zukäufe stehen einem schwachen Ausblick und technischen Risiken gegenüber. Wer Aktien kaufen möchte, sollte eine klare Stabilisierung abwarten. Langfristig könnte Salesforce dank KI und Cloud-Wachstum profitieren, kurzfristig bleibt das Chance-Risiko-Profil aber angespannt. Salesforce Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Salesforce Aktie 1. Sollte man aktuell Salesforce Aktien kaufen? Die Salesforce Aktie zeigt ein gemischtes Bild: solide Quartalszahlen und Investitionen in KI stehen einem schwachen Ausblick und technischen Risiken gegenüber. Anleger sollten eine Stabilisierung abwarten, bevor sie Aktien kaufen. 2. Warum ist die Salesforce Aktie zuletzt gefallen? Trotz guter Ergebnisse blieb der Ausblick für das kommende Quartal unter den Erwartungen. Zudem notiert die Aktie unter der 200-Tage-Linie, was charttechnisch als Schwäche gilt. 3. Was spricht für einen Kauf der Salesforce Aktie? Positiv sind die starke Marktstellung im Cloud-Sektor, das Wachstum durch die neue Agentforce-KI sowie strategische Übernahmen wie die von Informatica. Diese Faktoren könnten langfristig weiteres Potenzial bieten. 4. Welche Risiken birgt die Salesforce Aktie? Zu den Risiken zählen das schwächere Umsatzwachstum, hohe Erwartungen an die KI-Integration sowie mögliche Fehlsignale aus der Charttechnik. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil. 5. Wo kann man Salesforce Aktien kaufen? Die Salesforce Aktie ist an der NYSE gelistet und kann über gängige Online-Broker und Handelsplattformen wie XTB gehandelt werden.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.