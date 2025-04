Der Elektronikriese Samsung Electronics (Ticker: SMSN.UK) konnte mit seinen Zahlen f√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsquartal deutlich √ľberzeugen, konnte die Erwartungen des Marktes deutlich √ľbertreffen. Samsung mit Erwartung starker Zahlen ūüĒī Aktie mit Vorsicht zu genie√üen?! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien¬†Trading¬†ūüĒī Samsung Handelsideen¬†ūüĒī Samsung¬†Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Samsung Electronics WKN: 888322 | ISIN: KR7005930003 | Ticker: SMSN.UK Das s√ľdkoreanische Unternehmen geht f√ľr das erste Quartal des Jahres von einem Betriebsgewinn von rund 4,1 Milliarden Euro aus, entsprechend einem kleinen R√ľckgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von rund 0,2%, aber dennoch deutlich √ľber der recht pessimistischen Erwartung der Analysten.¬† Wie es scheint, k√∂nnten die guten Zahlen auch auf die Erwartung von Importz√∂llen seitens der Trump-Administration auf Halbleiter zur√ľckzuf√ľhren sein, denn: diese d√ľrften die Preise von Produkten ganz besonders im Bereich Smartphone und somit bei Samsung treiben, was Kunden dazu motiviert, nun bereits bei jeweiligen Produkten zuzugreifen. Und da Samsung einer der globalen Megaplayer, ganz besonders im Bereich Smartphone ist, d√ľrfte der Effekt beim s√ľdkoreanischen Unternehmen besonders stark ausfallen.¬† Was sichtig ist: die konkreten Zahlen folgen noch, bis hier handelt es sich zun√§chst einmal nur um eine Sch√§tzung, die finalen Zahlen d√ľrften in etwa drei Wochen folgen.¬† Die Aktie handelt in aktuell in einem technischen Schl√ľsselbereich um rund 900 Pence, einem Vieljahrestief: sollte es zu einem Bruch tiefer kommen, so f√§nde sich ein erstes Kursziel im Beriech um rund 830 Pence, den Gefilden um die Corona-Panik Tiefs. Eine Aufhellung des angeschlagenen Chart-Bildes sehe ich erst mit einer R√ľckeroberung und Halten √ľber 1050 Pence.¬†¬† Samsung Electronics Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Zinsen auf Ihr nicht investiertes Kapital:

