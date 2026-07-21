Samsung Aktie im Fokus: Robotics-Offensive sorgt für Kursplus | Börse Aktuell

Die Samsung Aktie rückt bei Börse Aktuell in den Fokus, nachdem Samsung Electronics die Gründung der neuen strategischen Geschäftseinheit Robotics eXperience (RX) offiziell bekannt gegeben hat. Der südkoreanische Technologiekonzern macht damit deutlich, dass Robotik nicht länger nur ein Forschungsprojekt ist, sondern zu einem zentralen Wachstumstreiber werden soll.

► Samsung WKN: 881823 | ISIN: KR7005930003 | Ticker: 005930

Die Anleger reagierten entsprechend positiv: Die Samsung Aktie legte an der Börse in Seoul um knapp 6,8% zu, während die in London gehandelten Global Depositary Receipts (GDRs) aktuell rund 3% gewinnen.

Samsung stellt Robotik unter direkte Führung des CEO

Die neue RX-Division wird direkt CEO TM Roh unterstellt. Damit erhält das Robotikgeschäft höchste strategische Priorität innerhalb des Unternehmens. Zusätzlich verstärkt Samsung sein Management mit einem erfahrenen Branchenexperten. Die Robotics Strategy Team wird künftig von Lee Dong-kun geleitet, der zuvor bei der Hyundai Motor Group die Robotikstrategie verantwortete und maßgeblich an der Entwicklung von Boston Dynamics beteiligt war. Der Personalwechsel verdeutlicht, dass Samsung gezielt auf Erfahrung bei der Kommerzialisierung moderner Robotiklösungen setzt.

Physische KI soll neuer Wachstumsmotor werden

Samsung konzentriert sich auf die Entwicklung humanoider Roboter, die künstliche Intelligenz mit moderner Mechanik kombinieren - auch bekannt als Physical AI.

Die Strategie folgt dabei zwei klar definierten Entwicklungsstufen:

Industrie: Zunächst sollen Roboter die Automatisierung und Produktivität in Fabriken erhöhen.

Zunächst sollen Roboter die Automatisierung und Produktivität in Fabriken erhöhen. Privatkunden: Langfristig sollen humanoide Roboter als intelligente Assistenten im Einzelhandel und in privaten Haushalten zum Einsatz kommen.

Milliardeninvestitionen in Robotik und KI

Für leistungsfähige Robotik werden enorme Datenmengen aus realen Einsatzgebieten benötigt. Deshalb errichtet Samsung in Gumi eine sogenannte Data Factory, in der Daten aus industriellen Anwendungen gesammelt und analysiert werden. Dieses Projekt ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms. Insgesamt plant Samsung Investitionen von rund 60 Billionen Won (etwa 40,7 Milliarden US-Dollar) in der südkoreanischen Region Yeongnam. Davon fließen 19 Billionen Won in Infrastruktur für Physical AI sowie in Produktionsanlagen für humanoide Roboter. Unterstützt wird das Vorhaben von Samsung SDS.

Darüber hinaus baut Samsung seine internationale Forschungspräsenz aus. Neue Forschungszentren in den USA, China und Japan sollen den Zugang zu Talenten und innovativen Technologien beschleunigen.

Samsung Aktie: Diversifizierung soll langfristiges Wachstum sichern

Aus Sicht der Kapitalmärkte markiert die Gründung der RX-Division den Übergang von der Strategie zur Umsetzung. Nach der Aufstockung der Beteiligung an Rainbow Robotics im vergangenen Jahr folgt nun der nächste konsequente Schritt.

Samsung reagiert damit auf zunehmend gesättigte Smartphone- und Unterhaltungselektronikmärkte. Gleichzeitig bleibt das Halbleitergeschäft trotz des KI-Booms zyklisch. Robotik und KI-gestützte Automatisierung könnten dem Konzern daher über viele Jahre hinweg zusätzliche Umsatzquellen erschließen. Für Anleger bleibt die Samsung Aktie deshalb ein spannender Wert, insbesondere im Umfeld der aktuellen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz und Robotik.

Chartanalyse der Samsung Aktie

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in GBP. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Samsung Aktie weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach der jüngsten Korrektur fand der Kurs eine stabile Unterstützung bei 4.406 Punkten sowie am EMA 100. Zuletzt testete der Kurs das untere Bollinger Band auf Basis des 22-Tage-Durchschnitts mit einer Standardabweichung von ±2. Das deutete auf eine kurzfristig überverkaufte Marktsituation hin und führte zu einer dynamischen Erholung, die sich in der jüngsten positiven Tageskerze widerspiegelt.

Auch der RSI bestätigt die zunehmende Kaufdynamik. Nachdem der Indikator zuvor den überverkauften Bereich nahe 30 Punkten erreicht hatte, notiert er inzwischen wieder aufwärtsgerichtet bei 42,8.

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FAQ

Warum steigt die Samsung Aktie heute?

Die Anleger begrüßen die Gründung der neuen Robotik-Sparte RX sowie die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz und humanoide Roboter.

Was ist die RX-Division von Samsung?

Die Robotics eXperience (RX) ist Samsungs neue Robotik-Sparte, die direkt dem CEO unterstellt ist und die Entwicklung sowie Vermarktung von Robotiklösungen vorantreiben soll.

Warum ist Robotik für Samsung wichtig?

Samsung will seine Abhängigkeit vom Smartphone- und Halbleitergeschäft reduzieren und mit KI-gestützter Robotik langfristig neue Umsatzquellen erschließen.