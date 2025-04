SAP mit Sitz in Walldorf, Baden-Württemberg, ist Europas führender Anbieter von Unternehmenssoftware und treibt seinen Wandel hin zu Cloud-Lösungen und KI-gestützten Anwendungen konsequent voran. ► SAP SE WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAPGF SAP übertrifft Erwartungen deutlich SAP hat im ersten Quartal 2025 die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und sendet damit ein starkes Signal: Der strategische Wandel hin zu Cloud-Lösungen zahlt sich aus. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Gesamtumsatz stieg um 12 % auf 9,0 Mrd. €, der Cloud-Umsatz legte sogar um 27 % auf 5,0 Mrd. € zu. Der bereinigte operative Gewinn kletterte auf 2,5 Mrd. € (+60 %), während der Cloud-Auftragsbestand mit 18,2 Mrd. € um 28 % über dem Vorjahreswert lag. CEO Christian Klein sprach von einer "Nachfrage auf Rekordniveau" – auch die operative Marge verbesserte sich auf über 27 %. Die Aktie honorierte die Zahlen mit einem Kurssprung von über 10 % auf 241,70 €. Analysten wie UBS sehen weiteres Potenzial und erhöhten ihre Kursziele – gestützt auch durch das laufende Aktienrückkaufprogramm über 1,4 Mrd. €. SAP Aktie Charttechnisch Daily Die SAP-Aktie notiert aktuell bei etwa 241,70 € und hat damit nach den starken Quartalszahlen einen deutlichen Kurssprung hin. ​Der aktuelle Relative Strength Index (RSI 14) der SAP-Aktie liegt bei 40,65, was auf einen neutralen Bereich hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit keine unmittelbaren Warnsignale für eine Kurskorrektur vorliegen.  Fazit: Anleger, die bereits investiert sind, könnten die aktuelle Stärke nutzen, um ihre Position abzusichern oder bei einem Bruch über die 250 €-Marke nachkaufen. Neuinvestoren bietet sich jetzt die Chance auf den Einstieg in einen europäischen Qualitätswert mit wachsendem KI- und Cloud-Potenzial – auch für langfristige Depots. Quellen: xStation5 von XTB   DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

