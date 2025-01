Das wertvollste Unternehmen im DAX mit einer Marktkapitalisierung von derzeit über 320 Mrd. Euro ist der Technologiekonzern SAP. Dieser hat am Dienstag seine Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 nach oben korrigiert, profitiert von starkem Wachstum, befeuert durch starke Nachfrage im Bereich Cloud-Computing- und KI-Anwendungen. SAP mit starken Zahlen und Ausblick 🔴 Aufwärtstrend in der Aktie ungebrochen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 SAP Handelsideen 🔴 SAP Prognose & Ausblick SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP So erwartet Europas größter Softwarehersteller nun für 2025 einen Betriebsgewinn auf Basis konstanter Wechselkurse zwischen 10,3 Milliarden und 10,6 Milliarden Euro, über der bisherigen Erwartung von 10,2 Milliarden Euro. Besonders gerne dürften Investoren hören, dass SAP eine Beschleunigung des Cloud-Umsatzwachstums erwartet. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg 2024 um 25 % auf 8,15 Milliarden Euro und lag damit über dem von SAP prognostizierten Anstieg von 22 %. Der Umsatz aus den Kerngeschäften Cloud und Software des Unternehmens stieg im Berichtszeitraum um 11 % und lag damit ebenfalls leicht über den Erwartungen. SAPs CFO Dominik Asam sagte im Zusammenhang mit den starken Quartalszahlen, dass das Geschäft des Unternehmens „sehr planmäßig“ laufe, die diesjährige Outperformance bereits alle Kriterien des im Oktober 2020 festgelegten „Ambitionsplans“ für 2025 erfülle und sagte konkret: „Wir haben allen Grund, optimistisch zu sein, was die Umsetzung dieser Ziele angeht“. Natürlich hatte Asam auch eine Einschätzung zu DeepSeek, sagte, dass dies eigentlich „gute Nachrichten“ seien. Der SAP CEO Christian Klein sagte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen, dass KI zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil des Geschäfts SAPs wird, wobei die Technologie im vierten Quartal die Hälfte der Cloud-Auftragseingänge von SAP ausmachte und der Bereich Daten und „Business AI“ SAP „zusätzliches Vertrauen“ in die Förderung des Wachstums bis 2027 gibt. Und wie ich bereits am Montag schrieb, sieht es scheinbar auch Asam, sagte „Wettbewerb und Innovation in diesem Bereich sind äußerst hilfreich, um bessere Produkte für unsere Kunden zu entwickeln“. Der Aufwärtstrend in der SAP Aktie ist auf jeden Fall ungebrochen, für Investments denke ich beim Blick auf den Chart allerdings, dass der Trend etwas weit fortgeschritten ist. Sollte es allerdings durch eine übergeordnete Markt-Korrektur auch zu einem Rücksetzer in der Aktie in Richtung der 200-Tagelinie um rund 200 Euro kommen, diese dann erneut Käufer finden, ist eine Beimischung in einem gut diversifizierten Portfolio mit ein paar SAP-Aktien durchaus eine Überlegung wert. SAP Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

