Scout24 Prognose 2025 | Aktien Marathon – Langfristige Aktienanalyse & Bewertung

Im AKTIEN Marathon steht die langfristige Aktienanalyse im Mittelpunkt. Jede Woche bewerten wir eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und erstellen eine Prognose bis 2028 / 2029. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum und einer strukturierten Bewertung der Unternehmenskennzahlen.

Diese Analyse richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die ihre eigene Wahrnehmung mit soliden Fundamentaldaten abgleichen möchten. Die Prognosen dienen als strategische Entscheidungsbasis für nachhaltige Investments.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24

✅ Drei Key Takeaways

🧭 Kurzfristig bärisch, langfristig neutral:

Die Scout24-Aktie zeigt aktuell ein angeschlagenes Chartbild. Solange der Kurs unter SMA20 und SMA50 notiert, überwiegen die bärischen Signale – langfristig bleibt die Lage jedoch stabil, sofern die 200-Tage-Linie hält.

💰 Fundamentaldaten mit Licht und Schatten:

Scout24 überzeugt mit kontinuierlich steigendem Umsatz und regelmäßiger Dividendenerhöhung (2020–2024). Dennoch bleibt die Bewertung anspruchsvoll, was Investoren zu einem selektiven Einstieg veranlassen sollte.

🧩 Langfristige Chancen für geduldige Anleger:

Sollte sich die Aktie im Bereich der SMA200 stabilisieren, bietet sich eine mögliche Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger – jedoch nur mit einer defensiven Depotgewichtung.

AKTIEN CHECK: Scout24 Prognose 2025

Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Scout24-Aktie konnte sich ab Anfang 2024 sukzessive aufwärts entwickeln. Im Wochenchart zeigt sich eine klare Aufwärtstendenz, trotz eines kurzen Rücksetzers im April 2025. Bis Ende Juli 2025 bewegte sich die Aktie oberhalb der SMA20 (108,54 EUR) und der SMA50 (103,22 EUR).

Seit Anfang August dominieren allerdings bärische Tendenzen. Die Aktie fiel unter die SMA20 und SMA50, was das Chartbild deutlich eintrübte. Eine weitere Korrektur bis zur SMA200 (71,84 EUR) ist möglich. Erst wenn eine klare Trendwende erfolgt, könnten Erholungen in Richtung der SMA50 einsetzen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart / Prognose: Neutral mit fallender Tendenz

Chartanalyse im Tageschart

Im Tageschart zeigte sich die Scout24 Aktie bis Mitte 2025 stark. Nach dem Hoch bei 122,70 EUR (Juli 2025) setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, wodurch der Kurs unter die Marke von 100 EUR fiel.

Sowohl die SMA20 (99,70 EUR) als auch die SMA50 (103,84 EUR) boten kurzfristig Unterstützung, konnten den Abwärtstrend jedoch nicht stoppen. Aktuell notiert die Aktie unterhalb der SMA20 – ein Hinweis auf anhaltende Schwäche. Sollte kein Boden im Bereich des Jahrestiefs entstehen, droht ein Rückgang bis 82,90 EUR.

Eine nachhaltige Erholung ist erst wahrscheinlich, wenn die Aktie sich über der SMA20 und später über der SMA50 etablieren kann. Diese Zonen sollten engmaschig beobachtet werden, da sie potenzielle Wendepunkte darstellen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart / Prognose: Bärisch

Fundamentale Bewertung & Langfristige Scout24 Prognose

Scout24 operiert in einem attraktiven Zukunftsmarkt mit solider Umsatzentwicklung. Die Ergebniskennzahlen schwanken zwar, jedoch wurde die Dividende von 2020 bis 2024 jedes Jahr angehoben – ein positives Signal für langfristige Investoren.

Trotzdem zeigt die Kursentwicklung seit August 2025 deutliche Schwächen. Die Aktie gilt derzeit als nicht günstig bewertet, weshalb Anleger auf eine Stabilisierung im Bereich der 200-Tage-Linie achten sollten. Erst dort könnte sich eine interessante Einstiegschance ergeben – jedoch nur für konservative Depotanteile.

Unternehmensprofil:

Scout24 SE ist ein führender Betreiber von digitalen Marktplätzen für Immobilien in Deutschland und europäischen Ländern. Die bekannteste Plattform des Unternehmens ist ImmobilienScout24, die sich als etablierter Marktplatz für Wohn- und Gewerbeimmobilien positioniert hat.

Die Geschäftstätigkeiten von Scout24 gliedern sich in drei Segmente: Residential Real Estate, das den Wohnimmobilienmarkt bedient, Business Real Estate für Gewerbeimmobilien sowie Media & Other. Letzteres umfasst das Geschäft mit Werbetreibenden, die Aktivitäten von ImmobilienScout24 Österreich und die Tochtergesellschaft FlowFact.

Im Juli 2020 erweiterte Scout24 sein Portfolio durch die Akquisition von immoverkauf24, einer strategisch wichtigen Ergänzung im Immobilienbereich. Zudem veräußerte das Unternehmen mit Vertrag vom Dezember 2019 die digitalen Marktplätze AutoScout24, FinanceScout24 und FINANZCHECK an den Finanzinvestor Hellman & Friedman, der im Geschäftsjahr 2020 einen Veräußerungsgewinn von 2,24 Milliarden Euro führte.

Aktionärsstruktur Scout24:



Der größte Aktionär hat einen Anteil von knapp über 5 Prozent, die Top 9 Aktionäre vereinigen gut ein Drittel der Aktien auf sich.

Die meisten Aktionäre kommen aus Nordamerika, Großbritannien und Irland haben in etwa einen gleich großen Anteil. Beide Regionen zusammen repräsentieren gut zwei Drittel der Anteile. Deutschland ist mit 17 Prozent unterrepräsentiert.

Wichtige Bewertungskennzahlen Scout24 2020 - 2024

Der Konzernumsatz ist Betrachtungszeitraum sukzessive gewachsen. Das Wachstum ist als solide und kontinuierlich zu interpretieren. 2023 wurden erstmalig mehr als 500 Mio. EUR Umsatz ausgewiesen.

Das operative Ergebnis ist im Betrachtungszeitraum ebenfalls gewachsen, allerdings diskontinuierlich. 2024 wurden gut 100 Mio. EUR Ergebnis erwirtschaftet wie 2020.

Das Ergebnis vor Steuern liegt in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums über der Marke von 200 Mio. EUR, ist von 2023 auf 2024 moderat zurückgegangen.

Die Dividende hat sich im Betrachtungszeitraum erfreulich entwickelt. Der Konzern hat jedes Jahr mehr an die Aktionäre ausgeschüttet.

Die Aktie ist mit einem KGV von 38,40 aktuell nicht günstig. 2020 war das Papier mit einem KGV von 66,74 sehr teuer. Die Kennzahl hat sich zwar von 2020 bis 2023 verbessert, ist 2024 aber wieder angestiegen.

Das Eigenkapital ist im Betrachtungszeitraum deutlich abgeschmolzen. Gegenüber 2020 hat das Unternehmen 2024 nur noch gut die Hälfte des Eigenkapitals ausgewiesen.

Die Eigenkapitalquote ist im Betrachtungszeitraum zurückgegangen, liegt aber dennoch über dem Durchschnitt aller DAX Konzerne.

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

Fazit zur Scout24 Prognose im Aktien Marathon

Die Scout24 Prognose 2025 zeigt ein gemischtes Bild: Während die fundamentalen Aussichten langfristig solide sind, überwiegen kurzfristig die bärischen Chartsignale. Anleger sollten Geduld mitbringen und mögliche Rebound-Szenarien erst oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte abwarten.

Der AKTIEN Marathon bietet wöchentlich fundierte Analysen und Prognosen – perfekt für alle, die langfristig denken und strategisch investieren möchten.

