Aktie im Fokus: Scout24 Prognose bestätigt – zweistelliges Wachstum trotz Kursdruck

Scout24 bleibt auf Wachstumskurs: Auch im 3. Quartal legte das Unternehmen bei Umsatz und operativem Ergebnis zweistellig zu. Die Scout24 Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt – sowohl für den Umsatz als auch für das operative Ergebnis. Damit bleibt die Aktie im Fokus von Anlegern, die auf stabile Margen und verlässliche Guidance achten.

► Scout24 WKN: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80 / Kürzel: G24

✅ Drei Key Takeaways

Scout24 Prognose bestätigt: Management hält den Ausblick (Umsatzwachstum 14–15 %) im oberen Prognosebereich – Q3 mit zweistelligem Umsatz- und EBITDA-Wachstum.

Aktie im Fokus durch Rückkauf & Bewertung: Neues Aktienrückkaufprogramm bis zu 500 Mio. EUR geplant, gleichzeitig bleibt die Aktie wegen KI-Einfluss und hoher Multiples umstritten.

Chartbild weiter bärisch: Kurs unter wichtigen Durchschnitten (SMA20/SMA50) – Risiko weiterer Schwäche mit möglichen Zielen um 80,50 EUR bzw. 75,75 EUR (Gap).

Fundamentaldaten

Aktueller Preis: 83,20 EUR

Marktkapitalisierung: 6,01 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 655,34 Mio. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 67,80 %

KGV: 39,48

4 Wochen Performance: -6,08 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2025*: 1,96 %

Branche: Digitale Medien

* Prognose

Parkettgeflüster: Scout24 Prognose und Aktienrückkauf im Blick

Der Immobilien-Marktplatzbetreiber Scout24 weitet sein Aktienrückkaufprogramm aus. Dazu wird das Ende des aktuell laufenden Programms auf Ende Januar vorgezogen. Im Rahmen dieses Programms wurden bisher 721.570 Aktien zurückgekauft. Anschließend soll ein neues Programm mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR aufgelegt werden. Die Laufzeit ist bis Mitte 2028 geplant.

Die Scout24 Aktie steht seit einiger Zeit unter Druck. Analysten argumentieren, dass der Einfluss von KI auf das Geschäftsmodell aktuell nur schwer vollständig einzuschätzen ist. Zudem liegen die Bewertungsmultiplikatoren weiterhin über dem Marktdurchschnitt. Gleichzeitig haben mehrere Führungskräfte in den vergangenen Monaten die Aktie in ihr Depot genommen oder bestehende Positionen ausgebaut – ein Signal, das am Markt aufmerksam verfolgt wird.

Mit den Zahlen zum 3. Quartal hat das Management den Ausblick für das Gesamtjahr, der bereits im August angehoben wurde, im oberen Bereich der Prognose bestätigt. Die Scout24 Prognose sieht ein Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent vor. Im 3. Quartal stieg der Umsatz auf 166 Mio. EUR, was einem organischen Wachstum von 11,1 Prozent entspricht. Das EBITDA legte ebenfalls zweistellig um 15 Prozent auf 104 Mio. EUR zu. Die EBITDA-Marge blieb mit 62,9 Prozent stabil (Analystenerwartung: 63,1 Prozent).

Chartcheck – Betrachtung im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie konnte sich bis Mitte 2024 deutlich erholen. Selbst der Rücksetzer im April fiel vergleichsweise moderat aus. Das Hoch bei 122,40 EUR Anfang Juni wurde zwar abverkauft, die Abgaben blieben jedoch zunächst überschaubar. Nach dem Rücklauf versuchte das Papier, das Juni-Hoch zu übertreffen, was Ende Juli nur minimal gelang. Das Jahreshoch 2024 wurde bei 122,70 EUR markiert.

Die nachfolgende Schwächephase war deutlich ausgeprägt und führte die Aktie klar unter die 100-EUR-Marke, unter der sich der Kurs inzwischen festgesetzt hat. Damit bleibt die Aktie im Fokus, weil technische Erholungsversuche zuletzt mehrfach gescheitert sind.

Die SMA20 (85,39 EUR) sowie die SMA50 (87,08 EUR) stützten bis Anfang August, wurden dann jedoch aufgegeben. In der Folge ging es entlang der SMA20 abwärts. Mehrere Anläufe über diese Linie misslangen. Auch die SMA200 (104,90 EUR) bot nur begrenzten Support. Das Papier verlor den Kontakt zu dieser langfristigen Durchschnittslinie und setzte die Abwärtsbewegung fort.

Im Zuge von Erholungsbewegungen wurde die SMA20 erst im Dezember wieder erreicht, anschließend lief die Aktie erneut unter dieser Linie. Zwar gelang zwischenzeitlich ein Schub über die SMA20, doch dieser wurde sofort von Gewinnmitnahmen gekontert. Dieses Kursmuster ist im Chart klar erkennbar.

Interpretation: Das Tageschart ist bärisch zu werten. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Abwärtsbewegung intakt.

Mögliche Ziele auf der Unterseite: 80,50 EUR bzw. 75,75 EUR (GAP).

Erholungen haben kurzfristig Potenzial bis in den Bereich der SMA20. Sollte diese Linie erneut angelaufen werden, sollten Kursmuster rund um die SMA20 besonders genau beobachtet werden. Eine Aufwärtsbewegung könnte dort erneut auslaufen.

Eine nachhaltige Entspannung würde erst dann entstehen, wenn ein Tagesschluss über der SMA50 gelingt, dieser am Folgetag bestätigt wird und sich die Aktie anschließend dynamisch nach oben absetzen kann. Ob die Aktie dafür aktuell genügend Substanz hat, bleibt abzuwarten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart (12–18 Monate)

Für langfristig orientierte Anleger gilt: Die Aktie muss sich über der SMA50 etablieren und rasch weiter nach Norden laufen, um das Chartbild wieder aufzuhellen. Solange jedoch Tagesschlusskurse unter der SMA20 dominieren, bleibt mit weiterer Schwäche zu rechnen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Betrachtung im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart lässt sich die Abwärtsbewegung und die anschließende Seitwärtsphase der letzten Handelswochen noch klarer nachvollziehen. Die Aktie lief zwar über die SMA20 (84,95 EUR), doch die SMA50 (85,09 EUR) wirkte bei den letzten Bewegungen jeweils als Deckel. Nach dem Überschreiten der SMA50 ließ die Dynamik schnell nach.

Zusätzlich liegen beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammen, was einen Ausbruch erschwert. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Schwäche bestehen. Die möglichen Unterseitenziele wurden bereits in der Tagesbetrachtung beschrieben.

Erholungsbewegungen könnten erneut an der SMA20/SMA50 auslaufen. Erst bei einer stabilen Etablierung über der SMA50 wäre eine Fortsetzung der Erholung bis zur SMA200 (93,53 EUR) denkbar.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart (nächste 3 Monate)

Das Chartbild bleibt angeschlagen. Solange die Aktie unter SMA20/SMA50 notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben. Bullisch würde es erst wieder werden, wenn sich die Aktie über der SMA200 festsetzt.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 35 %

Bear-Szenario: 65 %

Widerstände

84,49

84,95

85,09

85,28

85,39

87,08

88,80

90,64

98,10 (GAP)

Unterstützungen

82,90

80,60

75,75 (GAP)

70,75

65,90

Quelle: Daten/Charts aus xStation5

