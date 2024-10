Die Aktie von Roblox (Ticker: RBLX) habe ich ausgehend von einer seit Mitte/Ende 2022 anhaltenden Akkumulationsphase bereits seit einiger Zeit auf dem Radar und hier die Widerstandsregion auf der Oberseite um $46/48 – und ein Break höher dürfte nach der gestrigen, vorbörslichen Meldung vom Short Seller Hindenburg Research wohl auch noch ein wenig auf sich warten lassen. ► Roblox WKN: A2QHVS | ISIN: US7710491033 | Ticker: RBLX Short Seller Hindenburg Research hat die Aktie von Roblox im Visier Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Roblox Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick Hindenburg Research verkündete am Dienstag vor Börseneröffnung an der Wall Street eine Short-Position mit der Behauptung, dass die besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebte Spieleplattform seine Nutzerzahlen (auch bekannt als DAUs oder Daily Active User) aufgebläht haben soll. Die Aktie verlor infolgedessen zeitweise fast 10%, konnte sich in den Abend aber erholen und schloss oberhalb von $40. Hindenburg Research verwies auf die Definition des Unternehmens, sagte, dass die Kennzahl kein Maß für „einzelne Personen, die auf Roblox zugreifen“ sei, ergänzte, dass DAU auch Bots oder alternative Konten umfassen könnten. Roblox dementierte die Meldung umgehend, sagte gegenüber Journalisten von CNBC: „Die Behauptungen von Hindenburg Research sind schlichtweg irreführend. Hindenburg Research ist ein bekannter Short Seller und wir sind fest davon überzeugt, dass Roblox eine sichere Plattform ist und dass die von uns gemeldeten Finanzkennzahlen stimmen.“ Hindenburg hingegen gab an, dass man mehrere Fälle von Bots aus verschiedenen Ländern gefunden habe, die alternative Konten verwenden, um in Spielen auf Roblox nach Waren zu „farmen“, konkret: „Roblox belügt Investoren, Aufsichtsbehörden und Werbetreibende über die Anzahl der „Nutzer“ auf seiner Plattform und bläht die Schlüsselkennzahl um 25–42 %+ auf“, fügte hinzu: „Wir zeigen auch, dass die Interaktionszeiten, eine weitere wichtige Kennzahl, um schätzungsweise 100 %+ aufgebläht sind.“ Als Trader oder auch Investor sind solche Meldungen, besonders wenn sie von einem bekannten und offenkundig einen Interessenskonflikt innehabenden Unternehmen kommen, grundsätzlich schwierig, ich muss zudem ehrlich gestehen, dass mir eine angeblich aufgeblähte Anzahl von DAUs nur schwer einen Grund liefert, die Aktie skeptisch zu beäugen. Fakt ist: Roblox verdient den Großteil seines Geldes mit In-Game-Ausgaben für seine virtuelle Währung Robux, mit welcher man sich Gegenstände im Spiel kaufen kann und das Unternehmen erhöhte erst im August seinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr ausgehend von zunehmenden Buchungen seiner Spieler. In Verbindung mit der positiven Price Action im Verlauf des gestrigen Handelstages, der Käufer sah zwischen $37/38, dem Bereich des Volumen-gewichteten Durchschnittspreises ausgehend von seinen Jahrestiefs, wäre ich nicht überrascht, wenn es zeitnah, eventuell folgend auf die Ende Oktober/Anfang November anstehenden Quartalszahlen zu einer erneuten Attacke auf die Widerstandsregion auf der Oberseite um $47/48 kommt. Allerdings bin ich erst an mittelfristigen Long-Engagements bei einm Bruch und Halten über diese Widerstandsregion interessiert.   Roblox Chartanalyse – Daily: 2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

