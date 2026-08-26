- 🏦 Aufsichtsrat und Goldman Sachs am Zug
- 💰 Bewertung von über 10 Milliarden Euro
- 📈 Positive Marktreaktion
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Siemens Energy Aktie im Fokus: Ein möglicher Milliarden-Verkauf des Dampfturbinengeschäfts treibt den DAX-Titel an
Der Energiekonzern Siemens Energy treibt offenbar die Vorbereitungen für einen massiven Umbau voran, was die Siemens Energy Aktie stark in den Fokus der Anleger rückt. Im Raum steht der mögliche Verkauf des Dampfturbinengeschäfts, für dessen Unterstützung das Unternehmen die US-Bank Goldman Sachs beauftragt hat. Angesichts einer potenziellen Milliardenbewertung und des Interesses von globalen Investoren fragen sich viele Marktteilnehmer, ob sie vor dem Hintergrund dieser strategischen Neuausrichtung jetzt DAX-Aktien kaufen sollten.
► Siemens Eneryg WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR.DE
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geschrieben von Jens Klatt
📌 Die 3 Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie
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🏦 Aufsichtsrat und Goldman Sachs am Zug: Siemens Energy hat sich für den möglichen Verkauf die US-Bank Goldman Sachs an die Seite geholt. Am heutigen Dienstag soll der Aufsichtsrat über das weitere Vorgehen bezüglich der Veräußerung eines Mehrheitsanteils des Geschäftsbereichs (Teil der Sparte "Transformation of Industry") entscheiden.
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💰 Bewertung von über 10 Milliarden Euro: Sollte es zu einem Anteilsverkauf kommen, könnte das Geschäft mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden. Zahlreiche bekannte Private-Equity-Gesellschaften prüfen bereits mögliche Angebote, darunter Bain Capital, Brookfield, CVC Capital Partners, EQT und KKR & Co..
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📈 Positive Marktreaktion: Die Börse reagierte wohlwollend auf die Pläne. Die Siemens Energy Aktie legte im frühen Dienstaghandel um gut ein Prozent zu und sicherte sich damit einen der vorderen Plätze im Dax.
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🔍 Fazit: Frischer Wind für den DAX-Konzern?
Ein Verkauf des Dampfturbinengeschäfts könnte Milliarden in die Kassen spülen und dem Konzern strategisch mehr Freiraum verschaffen. Es bleibt jedoch vorerst ungewiss, ob sich eines der genannten Beteiligungsunternehmen nach den andauernden Beratungen tatsächlich zur Abgabe eines Angebots entschließen wird. Bislang lehnten Vertreter der Investoren, Goldman Sachs sowie ein Sprecher von Siemens Energy jegliche Stellungnahme ab.
Die weitere Entwicklung rund um den Deal wird maßgeblich bestimmen, wo die Reise für das Wertpapier hingeht. Für Anleger, die überlegen, in spannende Turnaround-Kandidaten zu investieren und Aktien kaufen möchten, bleibt die Siemens Energy Aktie in den kommenden Wochen ein äußerst interessanter Beobachtungskandidat.
Siemens Energy Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie aktuell im Aufwind?
Der Energiekonzern Siemens Energy treibt Vorbereitungen für den möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran, was von den Anlegern positiv aufgenommen wurde. Infolge dieser Nachrichten legte die Aktie im frühen Dienstaghandel um gut ein Prozent zu und belegte damit einen der vorderen Plätze im deutschen Leitindex DAX.
Wer interessiert sich für das Dampfturbinengeschäft von Siemens Energy?
Zur Unterstützung des Prozesses hat Siemens Energy die US-Bank Goldman Sachs beauftragt. Zahlreiche bekannte Private-Equity-Gesellschaften prüfen derzeit mögliche Angebote, darunter Größen wie CVC Capital Partners, EQT, Bain Capital, Brookfield sowie KKR & Co..
Wie viel ist das Geschäft wert und sollte man jetzt Aktien kaufen?
Sollte es zu einem Anteilsverkauf kommen, könnte der Geschäftsbereich mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden. Ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in den DAX-Titel zu investieren und Aktien kaufen zu gehen, hängt auch von der Entscheidung des Aufsichtsrats ab, der am heutigen Dienstag über das weitere Vorgehen bezüglich der Veräußerung eines Mehrheitsanteils berät.
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