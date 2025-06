Siemens Energy: Q1-Erlöse um 20 Prozent gestiegen! 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 03.06.2025

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy

Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Siemens Energy geh√∂rt 2025 neben Rheinmetall und der von √úbernahmephantasie getriebenen Commerzbank Aktie zu den DAX Titel mit der besten Performance. Der Konzern profitiert zum einen von der Konversion hin zu erneuerbarer Energie als auch vom Infrastrukturpaket der Bundesregierung. Die Einfl√ľsse des durch die USA ausgel√∂sten Zollkriegs beziffert das Unternehmen auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 87,16 EUR Marktkapitalisierung 69,34 Mrd. EUR Umsatz 2024 34,47 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 17,76 % KGV 2025* 77,08 4 Wochen Performance + 19,58 % Bewertung fairer Preis Div. Rendite 2025*  ----- Branche Energie

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Siemens Energy erwartet durch den Zollkonflikt mit den USA eine Mehrbelastung im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das Unternehmen ist vergleichsweise breit aufgestellt und nicht von einem Markt abh√§ngig. Nur gut 20 Prozent des Umsatzes werden in den USA erzielt. Die USA sind zwar der gr√∂√üte Einzelmarkt f√ľr Siemens Energy, den Hauptumsatz macht der Konzern aber in Europa. Zudem betreibt Siemens Energy in Amerika acht Produktionsst√§tten, womit der Zolleffekt auch beherrschbar bleibt.¬†

Die Erl√∂se kletterten im 1. Quartal 2025 um gut 20 Prozent auf knapp 10 Mrd. EUR, der Auftragseingang lag mit 14,4 Mrd. EUR wuchs um 50 Prozent. Nach Steuern verdiente der Konzern 108 Mio. EUR. Die Prognosen f√ľr das laufende Jahr wurden best√§tigt. Da Siemens Energy vor zwei Jahren staatliche Garantien bekommen hat, um das Wachstum abzusichern, d√ľrfen noch keine Dividenden ausgesch√ľttet werden. Das Management geht davon aus, die Garantien in diesem Jahr auszul√∂sen, eine Dividende darf der Konzern aber die im Jahr danach erwirtschafteten Gewinne auszahlen.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, das Mitte September sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich sukzessive aufw√§rtsschieben. R√ľcksetzer im Handelsverlauf haben sich immer wieder an der SMA20 (aktuell bei 78,90 EUR) stabilisieren und erholen k√∂nnen. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up √ľber die 45 EUR-Marke schieben und hat sich auch √ľber dieser Marke festsetzen k√∂nnen. Von hier aus ging es an und √ľber die 50 EUR-Marke. Die R√ľcksetzer, Ende Januar, unter die SMA20 wurden direkt zur√ľckgekauft, die Aktie hat es vermocht sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Es ging mit einem GAP up dynamisch in Richtung Norden. Die Aktie konnte bei 60,28 EUR ein Hoch formatieren. Die gesamte Bewegung wurde aber nachfolgend abverkauft. Es ging Ende Januar mit einem GAP down 20 Prozent abw√§rts. Der Anteilsschein hat den R√ľcksetzer aber gut verdaut. Dieser wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging nachfolgend, Mitte Februar, an ein neues Hoch bei 64,40 EUR. Die nachfolgende Schw√§che dr√ľckte die Aktie wieder unter die SMA20 /¬†SMA50 (aktuell bei 67,37 EUR) bis an die 51 EUR-Marke, an der sich die Aktie dann stabilisieren und erholen konnte. Die Aufw√§rtsbewegung im M√§rz ging zwar erneut √ľber die 60 EUR-Marke, das Papier hat sich aber nicht √ľber dieser Marke etablieren k√∂nnen. In den folgenden Handelswochen dominierte Verkaufsdruck das Kursgeschehen. Die Aktie gab bis fast an die 41 EUR-Marke nach, konnte das offene GAP bei 41,89 EUR schlie√üen und wieder aufw√§rtslaufen. Im Handelsverlauf gelang es dem Papier wieder √ľber die 55 EUR-Marke zu laufen. Nachdem sich die Aktie im Bereich der¬†SMA20 /¬†SMA50 festgesetzt hat, ging es mit einem GAP up dynamisch aufw√§rts. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es nach dem GAP up kontinuierlich aufw√§rts ging. Gr√∂√üere R√ľcksetzer wurden nicht mehr zugelassen. In der letzten Handelswoche formatierte die Aktie ein neues Jahreshoch bei 87,26 EUR.

Das Tageschart ist aktuell bullisch zu interpretieren. Solange sich die Aktie √ľber der¬†SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 94/95 EUR und √ľbergeordnet die 110 EUR sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so haben diese die Perspektive bis an die¬†SMA20 zu laufen. Sollte dieser Support nicht halten, so k√∂nnte die SMA50 darunter noch eine Unterst√ľtzung bieten. Sp√§testens hier sollten die Notierungen wieder drehen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. R√ľcksetzer sollten sich idealerweise bereits an der SMA20 stabilisieren, bzw. im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im Chart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier, an der SMA20 (aktuell bei 84,77 EUR) im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung orientiert hat. Wurde diese Durchschnittslinie unterschritten, so hat die SMA50 (aktuell bei 80,00 EUR) darunter eine weitere Unterst√ľtzung geboten. Die Aufw√§rtsbewegung hat sich bis Mitte Februar 2025 zun√§chst fortgesetzt. Es ging im Zuge von Gewinnmitnahmen unter die SMA20. Im Chart ist erkennbar, dass sich die R√ľcksetzer zun√§chst im Bereich der¬†SMA200 (aktuell bei 64,52 EUR) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Die Erholung f√ľhrte die Aktie wieder √ľber die¬†SMA50 / SMA20, aber nicht mehr an das Jahreshoch. Einsetzende Schw√§che dr√ľckten das Papier im weiteren Handelsverlauf wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Von der 41,73 EUR-Marke ging es in dynamischen Impulsen und GAP ups wieder zur√ľck √ľber alle drei Durchschnittslinien. Nach dem GAP up wurde die SMA20 noch einige Male angelaufen, hat aber als Support gehalten. Das l√§sst sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Die Aktie hat sich innerhalb von weniger als zwei Monate im Wert mehr als verdoppelt.

Auch das 4h Chart ist bullisch zu interpretieren. Solange es das Papier es schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele haben in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich an der SMA20 erholen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es das Wertpapier es schafft, sich im Bereich dieser Linie zu erholen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn die Aktie unter die SMA20 rutscht und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Damit w√ľrde sich dann die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der¬†SMA50 fortsetzen k√∂nnten.¬†

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das 4h Chart ist ebenfalls bullisch zu interpretieren. Solange sich das Wertpapier √ľber der¬†SMA20¬†halten kann, besteht die Chance auf neue Hochs. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn das Papier unter die SMA20 f√§llt und nachfolgend auch den Kontakt zu dieser Linie verliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

90,50

95,00

104,90

115,10

125,00

Unterst√ľtzungen

85,71

85,33

84,77

80,00

78,90

78,08

67,37

64,52

57,72 (GAP)

51,32 (GAP)

49,95

41,80

33,40

Quelle: xStation5 von XTB

 

