Siemens Healthineers: Geben Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr neue Perspektiven? 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 10.10.2024

WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL

Short Cut:

Das Wertpapier ist in den letzten Handelsmonaten übergeordnet seitwärts gelaufen, der Aktie fehlt aber aktuell die Phantasie. Die Geschäftsentwicklung des Konzerns ist stabil und solide.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 52,02 EUR

Marktkapitalisierung 57,58 Mrd. EUR

Umsatz 2023 21,68 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 38,95 %

KGV 2024* 29,90 %

4 Wochen Performance + 0,48 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 1,86 %

Branche Medizinische Produkte

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern, dessen 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 am 31.07.2024 geendet hat, berichtet von einem weiter ansteigenden Auftragsbestand. Der Bereich Imaging wuchs der Umsatz im Betrachtungszeitraum um 3,8 Prozent und generiert eine bereinigte EBIT Marge von 20,0 Prozent. Der Geschäftsbereich Diagnostic ist um 2,1 Prozent gewachsen und liegt mit einer bereinigten EBIT Marge von 7,4 Prozent deutlich über dem Vorjahresquartal. Die EBIT Marge des Bereichs Varian liegt bei 16,6 Prozent, der der Advance Therapies bei 15,2 Prozent.

Die Umsatzerlöse im 3. Quartal 2024 liegt mit 5.423 Mio. EUR 4,3 Prozent über dem des Vorjahresquartals. Am erfreulichsten hat sich die Region Amerika entwickelt, im chinesischen Markt musste der Konzern aufgrund verschiedener Einflussfaktoren einen rückläufigen Umsatz zur Kenntnis nehmen. Das bereinigte EBIT über alle Geschäftsbereiche hinweg beläuft sich im 3. Quartal 2024 auf 825 Mio. EUR gegenüber 758 Mio. EUR im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Gewinn nach Steuern beläuft sich auf 472 Mio. EUR und liegt damit 5 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals.

Das Management hat für das Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum von 4,5 Prozent bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie soll sich zwischen 2,10 EUR und 2,30 EUR bewegen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat Anfang März das Jahreshoch (58,14 EUR) formatiert, hat aber nachfolgend Substanz verloren. Es ging wieder an und unter die 50 EUR-Marke, wobei sich das Wertpapier im Bereich dieser Marke gut erholt hat. Die Aufwärtsimpulse erreichte wieder den Bereich der 55 EUR, allerdings kam die Aktie bis Mitte Juli nicht über diese Marke hinaus. Es ging Ende Juli mit einem deutlichen GAP down unter die 50 EUR-Marke. Nach einer längeren Konsolidierung schaffte es das Papier zwar erneut über die 50 EUR-Marke zu laufen, es ist aber misslungen, sich darüber festzusetzen. Es ging ab Ende Augst wieder abwärts. Das Jahrestief wurde Ende der letzten Handelswoche bei 47,79 EUR formatiert. Der Anteilsschein konnte sich in einer dynamischen Impulsbewegung wieder über die 50 EUR-Marke schieben, habe aber diese Gewinne zum Teil nachfolgend wieder abgegeben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie seit Mitte Mai im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 51,01 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 50,86 EUR) seitwärts gelaufen ist. Die beiden Durchschnittslinien hatten immer ihre Anziehungskraft. Rücksetzer konnten sich bis Ende Juli im Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 53,02 EUR) stabilisieren und wieder erholen. Diese Linie wurde im August im Zuge des GAP down aufgegeben. Ende September ist es dem Papier wieder gelungen an diese Linie zu laufen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass es über diese Linie ging, die Aktie aber nicht die Kraft hatte, sich auch darüber festzusetzen. Nachfolgend wurde im Zuge der Schwäche erneut die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie angelaufen. Das Wertpapier konnte sich an diesen beiden Linien, die aktuell eng zusammenliegen stabilisieren, aber bisher nicht wesentlich erholen.

Es kommt jetzt darauf an, ob es das Wertpapier es schafft, sich über der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie festzusetzen. Gelingt dies per Tagesschluss so besteht die Perspektive, dass die 200-Tage-Linie erneut angelaufen werden könnte. Je dynamischer die folgende Impulsbewegung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder an diese Durchschnittslinie gehen könnte. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann, wenn es die Aktie es schafft, sich nicht nur über der 200-Tage-Linie zu etablieren, sondern auch über der 55,60 EUR-Marke festzusetzen. Erst wenn sich diese Kursmuster eingestellt haben, kann eine Aufwärtsbewegung als belastbar eingestuft werden, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder in Richtung des Jahreshochs geht, würde steigen.

Etabliert sich das Papier aber per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie und verliert das Papier auch den Kontakt zu diesen beiden Linien, so könnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen könnte.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich über der 200-Tage-Linie festsetzen, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Sollte es per Tagesschluss unter die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie gehen trübt sich das Tageschart ein, die Wahrscheinlichkeit würde zunehmen, dass es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen könnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Juni und im Juli übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Im Zuge des GAP down konsolidierte die Aktie zunächst, konnte sich aber von der 48 EUR-Marke lösen und wieder aufwärtslaufen. Die SMA200 (aktuell bei 51,49 EUR) war die Begründung, warum es im Bereich der 52,50 / 52,90 EUR nicht weiterging. Es lässt sich gut herauslesen, dass die Aktie trotz mehrfacher Versuche nicht weitergekommen ist. Der ausgeprägter Rücksetzer war die Konsequenz der gescheiterten Versuche. Erst nach diesem Rücksetzer ging es mit Schwung und mit Momentum über die SMA200, wobei es dem Anteilsschein nicht gelungen ist, sich auch verbindlich über dieser Linie festzusetzen. Die letzten Handelstage waren von Schwäche geprägt, die das Papier wieder an und unter die SMA200 gebracht haben. Die Aktie konnte sich an der SMA50 (aktuell bei 51,18 EUR) stabilisieren und wieder erholen.

Wesentlich wird sein, dass die SMA50 (aktuell bei 51,08 EUR) bei wiederholten Rücksetzern als Support hält. Im Chart kann die Relevanz dieser Durchschnittslinie gut herausgelesen werden. Bärisch eintrüben würde sich das 4h Chart dann, wenn sich das Papier unter der SMA50 festsetzt und auch den Kontakt zu dieser Linie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere Abgaben in Richtung des Jahrestiefs einstellen könnten.

Kann sich das Wertpapier auf der anderen Seite wieder über die SMA200 etablieren, so würde sich das Chartbild erst bullisch aufhellen, wenn auch der Move über die SMA20 (aktuell bei 51,92 EUR) abgebildet worden ist. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte, wobei abhängig von der Dynamik die bullische Verbindlichkeit im Chart zunehmen würde.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier muss sich über der SMA20 etablieren, um wieder Aufwärtsperspektiven zu haben. Hält auf der Unterseite die SMA50 nicht als Support, so könnte das Jahrestief wieder in den Fokus rücken.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Widerstände

53,02

55,58

58,14

62,50

Unterstützungen

51,92

51,78

51,49

51,18

51,01

50,86

50,85

47,79

45,83

44,38

