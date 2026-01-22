- Silber erholt sich Richtung 94 USD, bleibt kurzfristig aber technisch angeschlagen
- Schlüsselmarken: Die Zone um 90 USD ist zentral – ein Bruch unter 88 USD würde das Risiko einer größeren Korrektur deutlich erhöhen.
- Ein stärkerer US-Dollar und neue Wall-Street-Optimismus könnten Edelmetalle weiter belasten
- Silber erholt sich Richtung 94 USD, bleibt kurzfristig aber technisch angeschlagen
- Schlüsselmarken: Die Zone um 90 USD ist zentral – ein Bruch unter 88 USD würde das Risiko einer größeren Korrektur deutlich erhöhen.
- Ein stärkerer US-Dollar und neue Wall-Street-Optimismus könnten Edelmetalle weiter belasten
Silber konnte sich heute zügig erholen und kletterte wieder in Richtung der 94-Dollar-Marke, nachdem die Stimmung an der Wall Street gestern kurzfristig drehte. Auslöser waren nachlassende Handelsspannungen zwischen den USA und Europa. Gleichzeitig belastete jedoch ein festerer US-Dollar die Edelmetalle. Dadurch gerieten nicht nur Silber, sondern auch Gold und Platin unter Verkaufsdruck.
► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber
Zwischenzeitlich fiel Silber bis nahe 90 US-Dollar, doch der Rücksetzer blieb nur kurz. Käufer fanden schnell Unterstützung, sodass der Preis erneut in Richtung 94 US-Dollar je Unze ansteigen konnte. Diese Erholung verlor anschließend an Dynamik – und Silber rutschte wieder unter eine wichtige technische Marke: den 50er gleitenden Durchschnitt (50-Period Moving Average) im Stundenchart.
Trotzdem zeigt die Historie seit Dezember ein bekanntes Muster: Silber fiel bereits achtmal (inklusive der Bewegung von gestern) unter diesen Durchschnitt – in fast allen Fällen setzte der Markt kurz darauf die Aufwärtsbewegung fort. Zusätzlich fungiert die EMA200 als entscheidende Trend- und Momentumstütze. Solange diese Unterstützung hält, bleibt die Zone um 90 US-Dollar der zentrale Bereich für die kurzfristige Silber Prognose.
Kritisch würde es erst bei einem Bruch unter etwa 88 US-Dollar je Unze. Das könnte auf anhaltenderen Abwärtsdruck hindeuten und die erste größere Korrektur seit Ende Dezember 2025 auslösen. Sollte der US-Dollar weiter aufwerten und an den Aktienmärkten neue Zuversicht entstehen, könnten Edelmetalle erneut Gegenwind bekommen – verbunden mit einer möglichen Umschichtung spekulativen Kapitals in andere Anlageklassen.
Silber Prognose: Wie groß könnte eine Korrektur ausfallen?
SILVER im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Silber hat seit Herbst 2025 bereits zwei Korrekturphasen erlebt, die jeweils etwa 20 % ausmachten. Übertragen auf die aktuelle Lage würde das ein mögliches Kursziel im Bereich von rund 75 US-Dollar je Unze bedeuten – und damit eine Rückkehr in die Konsolidierungszone aus dem Dezember.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Big Tech treibt Wall Street, Rohstoffe stabil (27.01.2026)
Nasdaq 100 Index steigt dank Big Tech
Fed-Entscheidung 2026 – Bleiben die Zinsen stabil?
ASML Aktie vor Zahlen – Reicht das Wachstum noch weiter?
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.