Silber konnte sich heute zügig erholen und kletterte wieder in Richtung der 94-Dollar-Marke, nachdem die Stimmung an der Wall Street gestern kurzfristig drehte. Auslöser waren nachlassende Handelsspannungen zwischen den USA und Europa. Gleichzeitig belastete jedoch ein festerer US-Dollar die Edelmetalle. Dadurch gerieten nicht nur Silber, sondern auch Gold und Platin unter Verkaufsdruck.

► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber

Zwischenzeitlich fiel Silber bis nahe 90 US-Dollar, doch der Rücksetzer blieb nur kurz. Käufer fanden schnell Unterstützung, sodass der Preis erneut in Richtung 94 US-Dollar je Unze ansteigen konnte. Diese Erholung verlor anschließend an Dynamik – und Silber rutschte wieder unter eine wichtige technische Marke: den 50er gleitenden Durchschnitt (50-Period Moving Average) im Stundenchart.

Trotzdem zeigt die Historie seit Dezember ein bekanntes Muster: Silber fiel bereits achtmal (inklusive der Bewegung von gestern) unter diesen Durchschnitt – in fast allen Fällen setzte der Markt kurz darauf die Aufwärtsbewegung fort. Zusätzlich fungiert die EMA200 als entscheidende Trend- und Momentumstütze. Solange diese Unterstützung hält, bleibt die Zone um 90 US-Dollar der zentrale Bereich für die kurzfristige Silber Prognose.

Kritisch würde es erst bei einem Bruch unter etwa 88 US-Dollar je Unze. Das könnte auf anhaltenderen Abwärtsdruck hindeuten und die erste größere Korrektur seit Ende Dezember 2025 auslösen. Sollte der US-Dollar weiter aufwerten und an den Aktienmärkten neue Zuversicht entstehen, könnten Edelmetalle erneut Gegenwind bekommen – verbunden mit einer möglichen Umschichtung spekulativen Kapitals in andere Anlageklassen.

Silber Prognose: Wie groß könnte eine Korrektur ausfallen?

SILVER im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Silber hat seit Herbst 2025 bereits zwei Korrekturphasen erlebt, die jeweils etwa 20 % ausmachten. Übertragen auf die aktuelle Lage würde das ein mögliches Kursziel im Bereich von rund 75 US-Dollar je Unze bedeuten – und damit eine Rückkehr in die Konsolidierungszone aus dem Dezember.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*