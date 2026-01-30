Silber & Goldpreis: Historischer Crash beendet spekulative Rally

Das Wichtigste in Kürze Silber verzeichnet den größten Tagesverlust seiner Geschichte.

Der Goldpreis korrigiert stark, bleibt aber historisch sehr hoch.

Geldpolitik und Geopolitik bestimmen die nächsten Impulse.

Goldpreis und Silber unter massivem Druck 💥 Der Goldpreis und der Silberpreis haben einen historischen Einbruch erlebt und einen der schwierigsten Tage ihrer modernen Börsengeschichte verzeichnet. Innerhalb von nur 24 Stunden kam es zu einem dramatischen Ausverkauf, der weltweit für Aufsehen sorgte und das Ende einer spekulativen Übertreibungsphase markiert. Gold verlor zeitweise mehr als 12 % und fiel auf rund 4.716 USD je Unze. Silber traf es noch deutlich härter: Der Preis brach um bis zu 34 % auf 76,5 USD je Unze ein – der größte prozentuale Tagesverlust in der Geschichte des Silberhandels, sogar stärker als während des legendären Hunt-Brüder-Crashs in den 1980er-Jahren. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER Drei Key Takeaways zu Silber und Goldpreis Silber verzeichnet den größten Tagesverlust seiner Geschichte. Der Goldpreis korrigiert stark, bleibt aber historisch sehr hoch. Geldpolitik und Geopolitik bestimmen die nächsten Impulse. Historischer Crash bei Silber – stärker als je zuvor ⚠️ Der Einbruch beim Silber übertrifft alle bekannten historischen Vergleichswerte. Innerhalb eines Tages wurden enorme spekulative Positionen aufgelöst, nachdem der Markt zuvor monatelang von Inflationsängsten, geopolitischer Unsicherheit und massiven Käufen durch Zentralbanken angetrieben worden war. Insgesamt wurden schätzungsweise rund 10 Billionen USD an Marktkapitalisierung innerhalb eines Tages vernichtet – ein klares Signal für das Platzen einer spekulativen Blase. Goldpreis bleibt trotz Korrektur auf extrem hohem Niveau 📉 Trotz der scharfen Korrektur bewegt sich der Goldpreis weiterhin auf historisch außergewöhnlich hohen Niveaus. Ein Kurs von rund 4.716 USD wäre vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen. Aus technischer Sicht sehen Analysten die nächste bedeutende Unterstützungszone unterhalb von 4.000 USD. Dort könnten langfristig orientierte Investoren – oft als „starke Hände“ bezeichnet – wieder verstärkt in den Markt eintreten und Rücksetzer nutzen. Wichtige Auslöser für die nächsten Marktbewegungen Die Märkte richten den Blick nun auf mehrere entscheidende Faktoren: Entscheidungen von Donald Trump im geopolitischen Konflikt mit Iran

Das Urteil des Supreme Court zu bestehenden und geplanten Zöllen

Die ersten öffentlichen Aussagen von Kevin Warsh als neuem Fed-Chef, die Hinweise auf den zukünftigen geldpolitischen Kurs liefern könnten Insbesondere die Geldpolitik dürfte für den weiteren Verlauf von Goldpreis und Silberpreis eine zentrale Rolle spielen. Technischer Blick: Silber an entscheidender Marke 📊 Aus charttechnischer Sicht testet Silber aktuell eine langfristig wichtige Unterstützung rund um den 50-Tage-EMA. Ob dieser Bereich hält, könnte kurzfristig über eine Stabilisierung oder eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung entscheiden. Fazit: Silber und Goldpreis zwischen Schock und Neubewertung Der historische Einbruch bei Silber und der massive Rückgang beim Goldpreis markieren einen Wendepunkt nach einer extremen Haussephase. Während kurzfristig weiterhin hohe Volatilität zu erwarten ist, könnten sich auf mittlere Sicht neue Chancen für strategische Investoren ergeben. Entscheidend wird sein, ob politische und geldpolitische Signale zu einer Stabilisierung beitragen – oder den Druck auf Edelmetalle weiter erhöhen. Silber Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.