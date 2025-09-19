Silber Kurs: Auf dem höchsten Stand seit 2011 – Potenzial bis 46 USD

Silver Poised for Highest Close Since 2011 on Further Rate Cut Expectations 🪙 Silber Preis & Silber Kurs: Auf dem höchsten Stand seit 2011 📰 Einleitung

Der Silber Kurs hat zuletzt ein neues Hoch seit 2011 erreicht, bevor es nach der schwer interpretierbaren Fed-Entscheidung zu einer leichten Korrektur kam. Doch die fundamentale Lage bleibt stark: Ein anhaltendes Angebotsdefizit, wachsende Nachfrage aus Industrie und Investitionen sowie der parallele Gold-Boom könnten Silber weiter nach oben treiben. ► SILBER | WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILBER 📌 Key Takeaways Silber Kurs auf Hoch seit 2011: Aktuell rund $42–43 pro Unze, mit Potenzial bis $45.

Angebotsdefizit: 2025 fehlen über 200 Mio. Unzen – bereits das achte Jahr in Folge mit Knappheit.

Silber Preis getrieben von Gold: Sinkendes Gold-Silber-Ratio deutet weiteres Aufwärtspotenzial an. ⚖️ Fundamentale Faktoren für den Silber Preis Seit mehreren Jahren herrscht ein deutliches Angebotsdefizit. Auch 2025 dürfte der Fehlbestand bei über 200 Mio. Unzen liegen. Gründe: Steigende Investitionsnachfrage , besonders von Kleinanlegern, die Silber als günstige Alternative zu Gold sehen.

Hoher Verbrauch in der Industrie: Photovoltaik, E-Autos, Elektronik und 5G treiben die Nachfrage. 📈 Charttechnik & mögliche Kursziele Widerstände: Kurzfristige Ziele liegen bei $43 und danach $45 pro Unze.

Unterstützungen: Wichtige Bereiche liegen bei $41,5 und $40 .

Gold-Silber-Ratio: Aktuell bei 86, während der 10-Jahres-Schnitt bei 82 liegt. Sollte Gold $3700–3800 erreichen, könnte Silber auf $45–46 steigen. ✅ Fazit – Silber Kurs mit Rally-Potenzial Der Silber Preis bewegt sich auf Mehrjahreshochs und profitiert von Angebotsengpässen, industrieller Nachfrage und der Rally am Goldmarkt. Mit Blick auf das Gold-Silber-Ratio sind weitere Gewinne bis $45–46 möglich. Kurzfristig bleibt das Bild positiv, auch wenn es zwischendurch zu Korrekturen kommen kann. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Silber Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

