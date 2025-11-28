Silber Preis auf Rekordhoch: +100 % seit Jahresbeginn – Rohstoff News & Analyse

Das Wichtigste in Kürze Silber Preis +100 % YTD – neue Rekordmarken erreicht

Angebotsengpässe & starke Industrienachfrage dominieren

Makrofaktoren stützen Safe-Haven-Nachfrage

Der Silber Preis hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rallye hingelegt: Mit einem Anstieg von fast 100 % gehört Silber 2025 zu den am stärksten performenden Rohstoffen weltweit. Getrieben wird die Bewegung durch eine Kombination aus knapper globaler Versorgung, hoher industrieller Nachfrage und einem makroökonomischen Umfeld, das Edelmetalle klar begünstigt. Silber überschreitet aktuell die Marke von 56 USD je Unze – ein neues Allzeithoch. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER ⭐ Key Takeaways 📉 1. Silber Preis +100 % YTD – neue Rekordmarken erreicht Der Kursanstieg zeigt die außergewöhnliche Stärke des Metallmarktes im Jahr 2025. 🏭 2. Angebotsengpässe & starke Industrienachfrage dominieren China meldet rekordniedrige Lagerbestände – während Solar-, Halbleiter- und Elektronikproduktion stark wachsen. 💵 3. Makrofaktoren stützen Safe-Haven-Nachfrage Zinssenkungserwartungen, ein schwächerer Dollar und geopolitische Unsicherheit verstärken die Nachfrage nach Silber. 🥈📊 Silber Preis Analyse: Rekordrallye durch fundamentale & makroökonomische Faktoren 🏭 1. Fundamentale Treiber: Angebotsknappheit & Industrietrends Der strukturelle Anstieg des Silberpreises wird maßgeblich durch die reale Knappheit des Metalls bestimmt. Wesentliche Faktoren: 📉 Niedrigste Silberlager in China seit einem Jahrzehnt

📦 geringe globale Verfügbarkeit

🔌 boomende Industrienachfrage aus: Photovoltaik Halbleiterproduktion Elektrofahrzeug-Komponenten medizinische Technologien

➡️ Diese Faktoren schaffen ein klar bullisches Angebots-Nachfrage-Verhältnis. 💹 2. Makroökonomische Impulse: Dollar-Schwäche & Zinssenkungserwartungen Der Silberpreis reagiert traditionell stark auf das makroökonomische Umfeld. Aktuelle Marktbedingungen begünstigen Silber enorm: 📉 erwartete Fed-Zinssenkung

💵 schwächerer US-Dollar

🔥 anhaltende Inflation

🌍 geopolitische Spannungen, die Edelmetalle als sicheren Hafen stärken ➡️ Diese Kombination verstärkt die Safe-Haven-Nachfrage deutlich. 🧱 3. Marktstruktur verstärkt die Preisdynamik Neben Fundamentals spielen auch strukturelle Marktmechanismen eine wichtige Rolle: 📈 starke ETF-Zuflüsse

💧 geringe Marktliquidität → große Orders bewegen den Markt stärker

🥇 hoher Gold-Silber-Ratio → Silber outperformt Gold ➡️ Selbst moderate Kapitalzuflüsse können starke Kursbewegungen auslösen. 🥈🔝 Silber erreicht über 56 USD je Unze – neue Rekordmarke Der aktuelle Ausbruch über 56 USD unterstreicht: ✔️ die überdurchschnittliche relative Stärke von Silber

✔️ die Sensitivität gegenüber Makrodaten

✔️ die strukturelle Angebotsknappheit ➡️ Der Markt zeigt: Silber bleibt einer der dynamischsten Rohstoffe 2025. 🧩 Fazit: Silber bleibt einer der stärksten Rohstofftrends des Jahres Die Rekordrallye basiert auf: ✔️ echten Angebotsengpässen

✔️ starker Industrienachfrage

✔️ einem makroökonomisch perfekten Umfeld für Edelmetalle

Silber Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

