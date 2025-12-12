Silber Preis explodiert: Starke Rally treibt Rohstoff News

Das Wichtigste in Kürze Spekulative Nachfrage explodiert

Strukturelles Angebotsdefizit & PV-Nachfrage

Gold-Silber-Ratio fällt deutlich

Silber Preis im Rally-Modus: Starker Wochenausklang bei den Rohstoff News 🥈📈 Der Silber Preis setzt zum Wochenschluss seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Die aktuelle Rally lässt sich nicht auf einen einzelnen Auslöser zurückführen, sondern wird von mehreren fundamentalen, technischen und spekulativen Faktoren getragen. Besonders auffällig ist der starke Anstieg der spekulativen Nachfrage, die sich aktuell vor allem im ETF-Optionsmarkt zeigt – ein zentrales Thema in den heutigen Rohstoff News. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER Key Takeaways 🔑 Spekulative Nachfrage explodiert, insbesondere durch ETF-Optionspositionen. Strukturelles Angebotsdefizit & PV-Nachfrage bleiben langfristige Preistreiber. Gold-Silber-Ratio fällt deutlich – langfristig wäre sogar ein Silberpreis über 80 USD denkbar. Spekulation als Rally-Treiber: ETF-Markt im Fokus 📊🔥 Laut Bloomberg nimmt der spekulative Druck deutlich zu. Investoren mit Short-Positionen in Optionskontrakten könnten gezwungen sein, Silber nachzukaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. ➡️ Dieser sogenannte Short-Squeeze-Effekt erzeugt zusätzliche Nachfrage und verstärkt die Dynamik im Silbermarkt. Fundamentale Gründe für den Anstieg des Silber Preises 🏭🔋 Die wichtigsten Treiber der Silber-Rally im laufenden Jahr: Erneutes Angebotsdefizit durch starke Nachfrage aus dem Photovoltaik-Sektor

ETF-Zuflüsse , die die physische Nachfrage erhöhen

Probleme auf der Angebotsseite , da Silber häufig nur als Nebenprodukt bei der Förderung von Kupfer, Gold oder Zink anfällt

Monetäre Unsicherheit und Spekulationen rund um die Ernennung eines neuen Fed-Vorsitzenden, die Edelmetalle als Absicherung attraktiver machen Diese Faktoren sorgen für ein solides Fundament unter dem aktuellen Silber Preis. Historische Performance: +120 % seit Jahresbeginn 🚀🥈 Der Silber Preis hat in diesem Jahr bereits um 120 % zugelegt – allein über 10 % in dieser Woche.

Angesichts dieser Dynamik mehren sich Stimmen, die argumentieren, dass die aktuelle Nachfrage zunehmend spekulativer Natur sei. ➡️ Dennoch zeigen sowohl Fundamentaldaten als auch Marktstruktur weiterhin Stärke. Gold-Silber-Ratio: Schlüsselindikator mit bullischem Signal ⚖️📉 Die Gold-Silber-Ratio fällt derzeit ähnlich stark wie zuletzt im Jahr 2020 und liegt aktuell auf dem tiefsten Stand seit 2021. Sollte die Ratio auf ihren langfristigen Durchschnitt von 53 zurückfallen,

würde dies rechnerisch einen Silberpreis von über 80 USD je Unze implizieren. Ein wichtiges Signal in den aktuellen Rohstoff News. Technische Analyse: Unterstützung bei 60 USD je Unze 📐🧱 Silber verzeichnet den vierten Gewinntag in Folge und nähert sich nun einem potenziellen technischen Widerstand. Positiv zu werten: Die Zone um 60 USD je Unze könnte sich kurzfristig als starke Unterstützung etablieren

Rücksetzer könnten daher von Käufern schnell aufgefangen werden Fazit: Silber Preis bleibt heiß – Volatilität wahrscheinlich 🥈🔥 Der Silber Preis wird aktuell von einer seltenen Kombination aus Angebotsknappheit, struktureller Industrienachfrage, spekulativem Druck und monetärer Unsicherheit getragen. Kurz gesagt:

