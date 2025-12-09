Silber Preis steigt vor FED-Entscheidung – Heraeus 2026 Ausblick & starke Investmentnachfrage

Das Wichtigste in Kürze Silber Preis +2 %

Der Silber Preis legt heute um nahezu 2 % zu, da Anleger vor der morgigen Entscheidung der US-Notenbank verstärkt auf eine dovishe Ausrichtung setzen. Der Markt rechnet mit einer 25-Basispunkte-Zinssenkung, während zugleich Erwartungen wachsen, dass unter Kevin Hassett – dem wahrscheinlichen neuen Fed-Chair ab 2026 – ein noch expansiver geldpolitischer Kurs umgesetzt wird. Trotz eines leicht stärkeren US-Dollars bleibt die Aufwärtsdynamik bei Silber erhalten. Diese Rohstoff News beleuchten die wichtigsten Gründe für den Preisanstieg sowie die zentralen Erkenntnisse aus dem neuen Heraeus 2026 Outlook, das starke Impulse für Gold und Silber liefert. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER ⭐ Key Takeaways Silber Preis +2 %: Starke technische Nachfrage trotz ETF-Abflüssen und steigender Dollar-Futures. Heraeus-Prognose: Silber-Range 2026 bei 43–62 USD; Goldpotenzial bis 5.000 USD. Investmentströme entscheidend: Industrielle Nachfrage schwächer – Silber bleibt ein „High-Beta-Gold“. ⚪ Silber Preis im Aufwind – Markt steuert auf 60 USD zu 📈 Der Silber Preis zeigt starke Erholungstendenzen: Schnell zurückkehrende Nachfrage nach Korrekturen (erst bei 45 USD, dann bei 48 USD)

Technisch klarer Trend zur psychologischen 60-USD-Marke

ETF-Bestände fielen zuletzt um 4,76 Mio. Unzen → größter Tagesabfluss seit 24. Oktober

Nettozuflüsse 2025 dennoch bei 127,6 Mio. Unzen Trotz kurzfristiger ETF-Verkäufe bleibt das Momentum stark. Positiv wirken vor allem die Aussichten auf eine geldpolitische Lockerung und die langfristigen Prognosen der Edelmetallindustrie. 🧠 Heraeus 2026 Prognose – Was sie für den Silber Preis bedeutet 📊 Der weltweit bedeutende Edelmetallverarbeiter Heraeus erwartet: 🟡 Gold-Prognose Gold könnte 5.000 USD/oz erreichen

Treiber: Hohe Zentralbankkäufe Sinkende Realzinsen Sorgen um US-Fiskalpolitik („fiscal dominance“)

⚪ Silber-Prognose Erwartete Preisspanne 2026: 43–62 USD/oz

Schwäche bei: Photovoltaik Schmuck Silberwaren

Stärke abhängig von: Investmentnachfrage ETF-Zuflüssen Goldtrend

🏦 Zentralbanken entscheidend Viele Staaten reduzieren USD-Bestände

Goldreserven werden weltweit weiter ausgebaut

De-Dollarisierung verstärkt Kaufdruck auf Edelmetalle 💰 Investmentnachfrage bleibt robust ETF-Bestände +18 % in 2025

Barren- und Münzverkäufe steigen

Dennoch unter 2020er Hoch – Potenzial nach oben bleibt 🔧 Industrielle Nachfrage schwächer PV-Nachfrage sinkt 2026 erstmals seit Jahren

Hohe Preise bremsen Silberschmuck-Nachfrage (besonders in Indien)

Recycling steigt durch hohe Preise an

Minenproduktion nimmt zu (v. a. durch Gold-, Kupfer- und Zinkminen) 📉 Risiken laut Heraeus – Was den Silber Preis belasten könnte ⚠️ Mögliche US-Rezession 2026 → Druck auf PGMs (Platin, Palladium, Rhodium)

Schwächere Arbeitsmarktdaten & invertierende Zinskurve warnen vor Konjunkturrisiken

Sinkende PV-Nachfrage könnte industriellen Rückenwind schwächen

Hohe Preise limitieren Privatkäufe & Einzelhandelsaktivität Dennoch bleibt Silber ein High-Beta-Asset zu Gold:

Der Silber Preis profitiert klar von geldpolitischem Rückenwind, dem globalen Trend der De-Dollarisierung und robusten Kapitalströmen. Auch wenn industrielle Nachfrage 2026 nachlässt, bleiben Investmentströme, Zentralbankkäufe und die enge Kopplung an Gold entscheidende Treiber. Mit der morgigen FED-Entscheidung könnten neue Impulse folgen – insbesondere bei noch dovisheren Signalen. Silber bleibt damit eines der spannendsten Edelmetalle im Rohstoff News-Universum für 2025–2026. Silber Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

