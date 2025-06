SILBER steigt um 3,5 % und erreicht 14-Jahres-Hoch 📈

Silber (SILVER) legt heute um 3,5 % zu und erreicht fast 35,6 $ pro Unze, den h√∂chsten Stand seit 2011. Die Rally wird durch einen schw√§cheren US-Dollar angeheizt, der weiterhin unter Druck steht. Die gestern ver√∂ffentlichten ISM-Dienstleistungsdaten aus den Vereinigten Staaten zeigten geringere Auftragseing√§nge, h√∂here Preise und einen relativ stabilen Arbeitsmarkt. Das g√ľnstige makro√∂konomische Klima steigert das Interesse an sogenannten sicheren Hafenanlagen, was sich auch in einem schw√§cheren Dollar widerspiegelt. Andererseits veranlassen steigende fiskalische Risiken in den Vereinigten Staaten dazu, Kapital aus Bargeld und Anleihen abzuziehen, was die Stimmung gegen√ľber Edelmetallen st√ľtzt. Gold ist heute ebenfalls um rund 0,7 % gestiegen und wird nahe 3.400 USD pro Unze gehandelt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen SILBER im Wochenchart Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬† ¬†

