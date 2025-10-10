Silber Prognose 2025: Wird der Silber Preis über 60 USD steigen?

Der Silber Preis hat gestern ein neues Allzeithoch erreicht und die Höchststände aus den frühen 1980er-Jahren und 2011 übertroffen. Entscheidend ist jedoch, dass es dem Kurs bisher nicht gelang, über 50 USD pro Unze zu schließen. Während Gold am Vortag eine stärkere Korrektur zeigte, startete Silber am Freitagmorgen mit kräftigen Gewinnen und notierte zeitweise über 50,90 USD pro Unze. Damit zeichnet sich die Möglichkeit eines rekordverdächtigen Tagesschlusskurses ab – ein bullisches Signal für Anleger.

Technische Analyse und historische Bewertung

Ein Blick auf die aktuellen Silber Preisniveaus im Verhältnis zu den langfristigen Durchschnitten zeigt: Gold erscheint im historischen Vergleich teuer, aber nicht überbewertet. Typischerweise gilt Silber als stark überkauft, wenn es das Fünffache seines Fünfjahresdurchschnitts erreicht, das 4- bis 4,5-Fache seines Einjahresdurchschnitts oder das Dreifache seines 100-Tage-Durchschnitts.

Aktuell ist Silber teuer, aber noch nicht in einer extrem überkauften Zone.Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Gold-Silber-Ratio: Ein entscheidender Faktor für die Silber Prognose

Die Gold-zu-Silber-Ratio ist derzeit unter den 10-Jahres-Durchschnitt gefallen – ein Phänomen, das in den letzten Jahren selten vorkam. Sollte der Bullenmarkt bei Edelmetallen weiter anhalten, erinnert dies an die Situation Anfang der 2010er-Jahre: Damals näherte sich Silber ebenfalls der Marke von 50 USD, während die Ratio deutlich unter ihren Durchschnitt fiel – zeitweise sogar unter 53 Punkte.

Geht man davon aus, dass Gold in den kommenden Monaten 4.200 USD erreichen könnte und die Ratio auf 70 Punkte fällt, ergäbe das ein theoretisches Kursziel von 60 USD je Unze Silber.

Im Umkehrschluss gilt: Bei einer Korrektur fällt Silber meist schneller als Gold. Ein Rückgang von 10 % beim Goldpreis auf etwa 3.600 USD und ein Anstieg der Ratio auf 90 würden den Silber Preis in Richtung 40 USD drücken.

Das Gold-Silber-Verhältnis fällt unter 80 Punkte, was bei einer Fortsetzung der Edelmetallrallye auf extrem bullische Aussichten für Silber hindeuten könnte. Wie bereits in den letzten vier Jahren könnte dies jedoch auch ein kurzfristiger Indikator für eine Überbewertung von Silber sein. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Silber Preis Ausblick: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Mit einem Tagesanstieg von über 4 % nähert sich Silber erneut den gestrigen Rekordwerten. Sollte die Silber Rally anhalten, deuten die Bewegungsbereiche von 2011 auf potenzielle Kursziele zwischen 59 und 60 USD je Unze hin.

Ein starker Widerstand liegt laut Fibonacci-Extension (113 %) bei 55 USD.

Im Falle einer Korrektur bildet der Bereich um 45 USD eine solide Unterstützung, da hier die 23,6 %-Retracement-Zone des Aufwärtstrends seit April verläuft.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Positive Silber Prognose, aber erhöhte Volatilität

Die Silber Prognose 2025 bleibt insgesamt bullisch, doch kurzfristige Schwankungen sind wahrscheinlich. Technische Indikatoren signalisieren zwar eine hohe Bewertung, aber keine extremen Überkauft-Zustände. Anleger sollten die Marke von 55 USD als nächstes Ziel und 45 USD als potenzielle Unterstützung im Blick behalten.

