Silber Prognose 2026: Silber Preis auf Rekordhoch

Das Wichtigste in Kürze Silber Preis auf Rekordniveau trotz ETF-Abflüssen

Makro-Umfeld unterstützt die positive Silber Prognose

Explodierende physische Nachfrage als Preistreiber

Der Silbermarkt zeigt aktuell eine deutliche Divergenz zwischen institutionellen Kapitalflüssen und der Nachfrage privater Anleger. Silber-ETFs reduzierten ihre Bestände in der jüngsten Sitzung um rund 5,1 Millionen Feinunzen. Damit war es bereits der fünfte Tag in Folge mit Abflüssen. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettoverkäufe auf nahezu 29 Millionen Unzen. ►Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Diese Entwicklung deutet auf Gewinnmitnahmen oder eine Umschichtung der Portfolios durch große institutionelle Investoren hin – insbesondere nach der außergewöhnlich starken Rallye des Silber Preises. Trotz dieser ETF-Abflüsse bleibt die übergeordnete Marktstimmung für Edelmetalle positiv. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Makro-Faktoren stützen die Silber Prognose Ein schwächerer US-Dollar, Erwartungen an eine lockerere US-Geldpolitik sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten sorgen weiterhin für Rückenwind. Diese Faktoren stützen nicht nur Gold, sondern den gesamten Edelmetallsektor – und damit auch den Silber Preis. Seit Mitte Dezember 2025 sind die Bestände der Silber-ETFs rückläufig. Dennoch liegt Silber im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 65 % im Plus, getragen vor allem von starker privater Nachfrage und spekulativen Marktteilnehmern. Silber Preis auf Rekordniveau Aus charttechnischer Sicht bleibt der Silbermarkt extrem stark. Der Silber Preis ist auf neue Allzeithochs über 119 US-Dollar je Unze gestiegen und notiert damit fast 65 % höher als zu Jahresbeginn. Vorausgegangen war bereits eine massive Rallye von 146 % im Jahr 2025. Jährlicher Silberpreis-Chart. Quelle: XTB Research Quelle: XTB Research Saisonale Muster: Was sagt die Silber Prognose für die kommenden Monate? Auf Monatsbasis verzeichnete Silber zwei außergewöhnliche Anstiege: +25,9 % im Dezember 2025

+64,9 % im Januar 2026 Der Januar gilt historisch als der stärkste Monat für den Silber Preis – selbst ohne dieses Rekordjahr. Im Gegensatz dazu kam es in den Monaten Februar und März in der Vergangenheit häufiger zu Korrekturen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Physische Nachfrage treibt den Silber Preis Besonders stark wächst die physische Silbernachfrage in Asien, vor allem in Hongkong und Südchina. Dort wird Silber zunehmend als günstige Alternative zu dem historisch teuren Gold wahrgenommen. In vielen Geschäften sind Silberbarren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Zudem stellen Schmuckhersteller ihre Produktion zunehmend von Gold auf Silber um. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

